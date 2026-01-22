Î©²Ö¹§»Ö»á¤ÎÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤ËÀÐ³À¤Î¤ê¤³µÄ°÷¡Ö¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¡×¤É¤ó¤ÊÀ©ÅÙ¡©¡¡ÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ
Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤é¤¬µîÇ¯12·î¤ËÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀÐ³À¤Î¤ê¤³»²±¡µÄ°÷¤¬1·î20Æü¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÀçÂæ¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë¿³ºº¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©²Ö»á¤È¡¢ºòÇ¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Î¸õÊä¼Ô¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¡¢ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Î½÷À¤Ï¡¢Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÐ³ÀµÄ°÷¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀçÂæÃÏ¸¡¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤È¤¤É¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¸¡»¡¿³ºº²ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¸¡»¡¿³ºº²ñ¤È¤Ï²¿¤«
¸¡»¡¿³ºº²ñ¤È¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤ÎÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò»ÔÌ±¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
·º»ö»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤¿»ö·ï¤ò¸¡»¡´±¤¬¼õ¤±¼è¤ê¡¢µ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¸¡»¡´±¤¬¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢·º»öºÛÈ½¤Ï³«¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ä¹ðÁÊ¡¦¹ðÈ¯¤ò¤·¤¿¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÉÔµ¯ÁÊ¤Ê¤Î¤«Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸¡»¡´±¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò»ÔÌ±¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿³ºº¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Î¿³ºº°÷¤Ï¤¯¤¸°ú¤¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¡©
¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¡¢Áªµó¸¢¤ò»ý¤Ä¹ñÌ±¤ÎÃæ¤«¤é¤¯¤¸¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿Í¤Î¿³ºº°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿³ºº°÷¤Ï¡¢ºÛÈ½°÷À©ÅÙ¤ÎºÛÈ½°÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤«¤éÌµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î»ÔÌ±¤¬¡¢¸¡»¡´±¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¸¡»¡´±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ÔÌ±´¶³Ð¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¸¡»¡¿³ºº²ñ¤ÎµÄ·è¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¡¢¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎµÄ·è¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ëµ¯ÁÊÁêÅö¡§µ¯ÁÊ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦µÄ·è
¡Ê2¡ËÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡§ÉÔµ¯ÁÊ¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤¤¤¦µÄ·è
¡Ê3¡ËÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¡§ÉÔµ¯ÁÊ¤¬ÂÅÅö¤À¤È¤¤¤¦µÄ·è
¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤È¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÂçÊÑÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¡ÖÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤°Õ¸«É½ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¤Ç¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ë¾¯¤·º¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬½èÍý¤·¤¿2,870¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢µ¯ÁÊÁêÅö¤Ï8¿Í¡¢ÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¤Ï83¿Í¡¢ÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¤Ï2,378¿Í¤Ç¤·¤¿¡ÊÈÈºáÇò½ñÎáÏÂ7Ç¯ÈÇ¡Ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡ÖÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡»¡´±¤ÎÈ½ÃÇ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÎµÄ·è¤¬½Ð¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÎµÄ·è¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¡»¡´±¤Ï»ö·ï¤òºÆÁÜºº¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¯ÁÊ¡¦ÉÔµ¯ÁÊ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¸¡»¡´±¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ç¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2²óÌÜ¤Î¿³ºº¤ÇºÆ¤Ó¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÎµÄ·è¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢ºÛÈ½½ê¤¬»ØÄê¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤¬¸¡»¡´±¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¶¯À©µ¯ÁÊ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯À©µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î·º»öºÛÈ½¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËºÛÈ½½ê¤Ç¿³Íý¤µ¤ì¡¢Íºá¤«Ìµºá¤«¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÎµÄ·è¤¬½Ð¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÎµÄ·è¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¸¡»¡´±¤Ï»ö·ï¤òºÆ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤È°ã¤¤¡¢ºÆ¤ÓÉÔµ¯ÁÊ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¼êÂ³¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¯À©µ¯ÁÊ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤Ï¸¡»¡´±¤ËºÆ¹Í¤òÂ¥¤¹°Õ¸«É½ÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤Û¤É¤Î¶¯¤¤¹´Â«ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÎµÄ·è¤¬½Ð¤¿78·ï¤Î¤¦¤Á¡¢¸¡»¡´±¤¬µ¯ÁÊ¤·¤¿¤Î¤Ï15·ï¤Ç¡¢µ¯ÁÊÎ¨¤Ï19.2%¤Ç¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤Î63·ï¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÈÈºáÇò½ñÎáÏÂ7Ç¯ÈÇ¡Ë¡£
¡ü¸¡»¡¿³ºº²ñ¤ÎµÄ·è¤ËË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÎµÄ·è¤¬2²ó½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶¯À©µ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ä1²óÌÜ¤Î¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÎµÄ·è¤Ë¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤ËºÆ¹Í¤òÂ¥¤¹¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸¡»¡´±¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡Ê2²óÌÜ¤Î¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡ÖÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÎµÄ·è¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¼êÂ³¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¸¡»¡¿³ºº²ñ¤ò·Ð¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎÍºáÎ¨
¸¡»¡¿³ºº²ñ¤ÎµÄ·è¤ò·Ð¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡Ê¸¡»¡´±¤¬ºÆ¹Í¤·¤Æµ¯ÁÊ¤·¤¿¾ì¹ç¤È¶¯À©µ¯ÁÊ¤ÎÎ¾Êý¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Îµ¯ÁÊ»ö·ï¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÍºáÎ¨¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢¸¡»¡´±¤¬µ¯ÁÊ¤¹¤ë»ö·ï¤ÎÍºáÎ¨¤Ï99%¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡»¡´±¤Ï¡Ö³Î¼Â¤ËÍºá¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤ò·Ð¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤¬°ìÅÙ¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡Ê¾Úµò¤¬ÉÔ½½Ê¬¡Ë¡×¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Öµ¯ÁÊÍ±Í½¡ÊÈÈºá¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ô»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æµ¯ÁÊ¤·¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÈºáÇò½ñ¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ê1949Ç¯¡Ë¤«¤éÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤ÎµÄ·è¸å¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¤¦¤Á¡¢Âè°ì¿³¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï1,576¿Í¡¢ÌµºáÈ½·è¡ÊÌÈÁÊ¤ä¹µÁÊ´þµÑ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï107¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÍºáÎ¨¤ÏÌó94%¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Îµ¯ÁÊ»ö·ï¤ÎÍºáÎ¨¡Ê99%Ä¶¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤ò·Ð¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤â¡¢Ìó94%¤ÏÍºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÌµºá¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡¿³ºº²ñÀ©ÅÙ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¸¡»¡´±¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÂÅÅöÀ¤ò»ÔÌ±¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌµºá¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÔÌ±¤¬·º»ö»ÊË¡¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡üº£²ó¤ÎÎ©²Ö»á¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
º£²ó¡¢ÀÐ³ÀµÄ°÷¤¬¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀçÂæ¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬¿³ºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤¬ÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢»ÔÌ±¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿³ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¡ÖÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎµÄ·è¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ä¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÎµÄ·è¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¸¡»¡´±¤ÏºÆ¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢²þ¤á¤Æµ¯ÁÊ¡¦ÉÔµ¯ÁÊ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡§¾®ÁÒ¶©ÍÎ¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éôµ¼Ô¡¦ÊÛ¸î»Î¡Ë