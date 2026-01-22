森香澄、憧れの存在はあのちゃん　芸能界での葛藤も吐露「私ってあんまり変じゃない」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

1月21日（水）の放送では、森がゲストの岡田紗佳、Aマッソ・加納と大衆居酒屋で本音を赤裸々に語り合う企画が行われた。

番組では、視聴者からの質問に森が答えていく場面も。「岡田さんのような高身長美ボディor加納さんのような笑い頭脳のどちらかが自分にプラスされるなら、どちらがいい？」という質問に、森は「話術は欲しい」と答えた。

【映像】森香澄、憧れの存在はあのちゃん「私ってあんまり変じゃない」

さらに加納が「芸能界を生き抜く上で、どんな能力が欲しい？」と切り込むと、「私は変なところが欲しい」という森。「私ってあんまり変じゃない。品行方正に生きてきた。でも、芸能界ってめっちゃ変なことを求められる」と葛藤を明かし、さらに「あのちゃんが羨ましい」と話す。

「ぼくコレ食べられない」「ぼくコレしゃべりたくない」など、予想を裏切る言動を度々見せるあのに対し、森は求められていることを素直に応じてしまうという。そんなあのの型破りな姿に、森は熱いリスペクトを語った。