新潟県内に出されていた「大雪警報」は22日午前10時前にすべて解除されましたが、今後もJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響による大雪が見込まれるとして、JR東日本は22日、23日の在来線で運休などが発生すると発表しています。



以下、午前10時30分現在の情報です。情報更新がある場合は、更新または続報でお伝えします。



【1月22日（木）】

◆上越線 （※今後、変更の可能性あり）

・水上駅 ～ 長岡駅 始発から正午12時頃まで上下線で運転取りやめ

（北越急行線の列車を含む）





・六日町駅 ～ 長岡駅 21時頃から上下線で全ての列車の運転取り止め◆飯山線・戸狩野沢温泉駅～越後川口駅 終日列車の運転取り止め◆只見線・会津川口駅 ～ 小出駅 終日列車の運転取り止め【1月23日（金）】◆特急しらゆき 運休【上り】しらゆき2号 新潟駅 ( 7:35発)～ 新井駅行き 全区間運休しらゆき4号 新潟駅 (10:23発)～ 上越妙高駅行き 全区間運休【下り】しらゆき1号 新井駅 (10:23発)～ 新潟駅行き 全区間運休しらゆき3号 上越妙高駅(13:09発)～ 新潟駅行き 全区間運休◆信越本線・柏崎駅 ～ 長岡駅 始発から正午12時頃まで上下線で運転取り止め◆上越線・六日町駅 ～ 長岡駅 始発から正午12時頃まで上下線で運転取り止め◆飯山線・森宮野原駅～越後川口駅 始発から13時30分頃まで上下線で運転取り止め◆只見線・只見駅 ～ 小出駅 終日列車の運転取り止めこのほかの線区についても強風や大雪の影響により、遅れや運休が発生する可能性が高いとしています。今後の気象情報や列車の運行情報にご注意ください。