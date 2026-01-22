TeNYテレビ新潟

新潟県内に出されていた「大雪警報」は22日午前10時前にすべて解除されましたが、今後もJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響による大雪が見込まれるとして、JR東日本は22日、23日の在来線で運休などが発生すると発表しています。

以下、午前10時30分現在の情報です。情報更新がある場合は、更新または続報でお伝えします。

【1月22日（木）】
◆上越線　（※今後、変更の可能性あり）
・水上駅 ～ 長岡駅　始発から正午12時頃まで上下線で運転取りやめ
（北越急行線の列車を含む）

・六日町駅 ～ 長岡駅　　21時頃から上下線で全ての列車の運転取り止め

◆飯山線
・戸狩野沢温泉駅～越後川口駅　終日列車の運転取り止め

◆只見線
・会津川口駅 ～ 小出駅　終日列車の運転取り止め

【1月23日（金）】
◆特急しらゆき　運休
【上り】しらゆき2号 新潟駅 ( 7:35発)～ 新井駅行き 全区間運休
しらゆき4号 新潟駅 (10:23発)～ 上越妙高駅行き 全区間運休

【下り】しらゆき1号 新井駅 (10:23発)～ 新潟駅行き 全区間運休
しらゆき3号 上越妙高駅(13:09発)～ 新潟駅行き 全区間運休

◆信越本線
・柏崎駅 ～ 長岡駅　始発から正午12時頃まで上下線で運転取り止め

◆上越線
・六日町駅 ～ 長岡駅　始発から正午12時頃まで上下線で運転取り止め

◆飯山線
・森宮野原駅～越後川口駅　始発から13時30分頃まで上下線で運転取り止め

◆只見線
・只見駅 ～ 小出駅　終日列車の運転取り止め

このほかの線区についても強風や大雪の影響により、遅れや運休が発生する可能性が高いとしています。

今後の気象情報や列車の運行情報にご注意ください。