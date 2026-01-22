ÃæÅÄÀÄ½í¡õÅÄÃæÞ«´õ¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Ó 1/2¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤ºîÉÊ¡×
¡¡º£½Õ¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¥¾¥ó¥Ó 1/2～Right Side of the Living Dead～¡Ù¤ËÃæÅÄÀÄ½í¤ÈSUPER¡úDRAGON¤ÎÅÄÃæÞ«´õ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊMMJ¡Ë¤¬¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë·à¾ìÍÑ±Ç²è¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖM CINEMA¡×¤ÎÂè2ÃÆ¡£Âè1ÃÆ¤Î±Ç²è¡ØV. MARIA¡Ù¤ÏµÆÃÏÉ±Æà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëBµé±Ç²è¹¥¤MMJ¼Ò°÷¤ÎÌøÂôÂÀ²ð¤È¡¢¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¹¥¤¤ÎÂÀÅÄ¤¨¤ê¤«¤¬¶¦Æ±¤Ç´ë²è¡¦È¯°Æ¡£ÌøÂô¤¬½é¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤Ê¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿¼«¾Î¥¾¥ó¥Ó¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÂÀÅÄ¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¼«¿È½é¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¡£¥Û¥éー¤Ë¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¡¢¡È¥¾¥ó¥Ó¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÍÎà¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤Î¶¼°Ò¤Ë¾¡Íø¤·¡¢À¤³¦¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¾¥ó¥Ó¤Ï¤¿¤À°ì¿Í¡£¤½¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î¥¾¥ó¥Ó¡É¤³¤½¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿·µÜÎ¶ÇÏ¡£Èà¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤Ë³ú¤Þ¤ì¤Æ¤âÍýÀ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¡ÈÈ¾¥¾¥ó¥Ó¡É¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¬¤é²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÊ¿ËÞ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Î±©ºÂÌÜ¤¯¤ó¤ò»×¤ï¤º³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¾¥ó¥Ó¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬ËÖÈ¯¡£»öÂÖ¤ÏÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¡¦¤¨¤ë»Ò¡¢¥¾¥ó¥Ó¸¦µæ¼Ô¤ÎÆ¶¿áÅÄÇî»Î¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¡ÖÌþ¤·¤ÎÈ¾¥¾¥ó¥Ó¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç°ÅÌö¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦Èô°áÎØ¤â¸½¤ì¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÃæÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î°ì¿Í¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿·µÜ¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡Ê¡©¡Ë¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó±í»ü¤¨¤ë»Ò¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÅÄ¤¬¡¢¿·µÜ¤ÎÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤ª¿Í¹¥¤·¤ÊÀ³Ê¤Î¤¨¤ë»Ò¤ËÊ±¤¹¤ë¡£¤¨¤ë»Ò¤ÏÈ¾¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¿·µÜ¤òµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢Èà¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿Í¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤Î¿´¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤ë¡£¤Ò¤¿¤à¤¤Ç¿Ä¤Î¤¢¤ë¤¨¤ë»Ò¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯ÁÛ¤¤¤ò¡¢Á¡ºÙ¤«¤ÄÉ½¾ðË¤«¤Ë±é¤¸¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤¶¤È¤¯¤ß¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò¶¼¤«¤¹¡Ê!?¡Ë¥¤¥ó¥¿ー¥óÀ¸¡¦±©ºÂÌÜ¡£¥Î¥êÍ¥Àè¤ÇÀ¸¤¤ë±©ºÂÌÜ¤Ï¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÈ¾¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¿·µÜ¤Ë¶á¤Å¤¡¢Ê¿²º¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤ò»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÄÃæ¤Ï¥¤¥¿¤µ¤È°¦ÕÈ¤¬Æ±µï¤¹¤ë±©ºÂÌÜ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÇºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â±©ºÂÌÜ¤¬¼þ¤ê¤òÁß¤²ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÌòÊÁ¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡üÃæÅÄÀÄ½í¡Ê±í»ü¤¨¤ë»ÒÌò¡Ë±í»ü¤¨¤ë»ÒÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÃæÅÄÀÄ½í¤Ç¤¹¡£¥¾¥ó¥ÓºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì©¤«¤ÊÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ø¤Î»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¨¤ë»ÒÀèÇÚ¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤¶¤È¤¯¤ß¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤ò»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤â±Ç²è¡¢¤½¤·¤Æ¥¾¥ó¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤ò¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Ê¤Î¤ÇÉÝ¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡üÅÄÃæÞ«´õ¡¿SUPER¡úDRAGON¡Ê±©ºÂÌÜÌò¡Ë¥¾¥ó¥Ó¡ß¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎºîÉÊ½é¤áÆâÍÆ¤ò¸«¤¿»þ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¤³¤ó¤Ç¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤ä¥Û¥éー±Ç²è¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¤³¤Î±Ç²è¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢±é¤¸¤ëÌò¤ÏÌ¾Á°¤«¤é¤âÁÛÁü½ÐÍè¤ëÄÌ¤ê¡Ø¥¦¥¶¥á¡Ù¤Ç¤¹¡£¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÇºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â±©ºÂÌÜ¤¬¼þ¤ê¤òÁß¤²ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¾Ð¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª³§¤µ¤ó·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë