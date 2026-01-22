大雪のときにぜひ皆さんにご覧いただきたい話題、もしもの時に命を守るために知っていてほしい情報です。

【写真を見る】もし大雪で車が立ち往生したら？…命を奪う一酸化炭素中毒の恐怖 驚くべきスピードで車内に充満する排気ガスから身を守るには？ JAFと消防に聞く 日本海側、関東でも大雪予報

■一酸化炭素中毒に注意

大雪の時期は毎年のように痛ましいニュースがあります。それは一酸化炭素中毒による死亡事故です。雪で動けなくなった車の中で、中毒によって亡くなる事案が時折発生することがあります。 こうした事案で亡くなった人たちは、車の中で暖をとっていて亡くなっています。それだけ一酸化炭素中毒は恐ろしいのです。 では、一酸化炭素中毒はなぜ、どのようにして起きるのでしょうか。

■一酸化炭素中毒とは

まずは一酸化炭素中毒とは何かを見ていきたいと思います。山形市消防本部に聞きました。

一酸化炭素は不完全燃焼などで発生するものです。無味無臭で、空気とほぼ同じ重さだということで、発生してもなかなか気づかないそうです。

しかも血中ヘモグロビンとの親和性が酸素の250倍以上。血液は体の中で隅々まで酸素を運ぶ役割をします。その役割をしている血の中にあるヘモグロビンに、酸素よりも先に一酸化炭素が結びついてしまうのです。

こうして酸素がなかなか体中に回らなくなって酸欠状態になる。これが一酸化炭素中毒です。

■命の危険も…“わかりづらい”症状

一酸化炭素中毒の初期症状は、はじめに頭痛などが起きて、その後はめまいや嘔吐などが発生。ひどいと命に関わることもあります。

呼吸困難の症状はなく、それゆえに非常にわかりづらいそうです。

では、なぜ雪に車が埋まると危険なのか。なぜ一酸化炭素中毒になるのか、実験をみていきます。

■なぜ雪に車が埋まると一酸化炭素中毒に？

こちらJAFの実験した画像を見てください。大雪や吹きだまりにはまって、車が雪に埋もれたとの想定です。わかりやすいように車体の下に発煙筒を入れて、煙（ガスに見立てる）の動きで見ていく実験です。

この実験では、ボンネットやマフラーを雪で覆います。雪に閉じ込められた状態を想像してください。



ガス（発煙筒の煙）がどんどん広がり・・・車体の下を見てみるとマフラー付近から、逃げ場を失った排気ガスが車体の前方の方に流れていきます。

そしてボンネット付近の吸気口から、エアコンを外気導入にしていた場合は特に早くガスが車内に入っていきます。これが予想以上に早い。一分程度で車内に排気ガスが充満してしまうことがわかりました。

この排気ガスを吸い込むことで一酸化炭素中毒になるのです。

■車にガスが「回る」恐ろしさ

排気ガスの流れを改めて図で見ていきます。

大雪でボンネット、あるいはマフラー付近が雪で覆われていた場合は、排気ガスは車体の下を通って、外気導入されているエアコンの吸気口などから車内にどんどん入り込みます。これが一分程度で充満してしまう。本当に早い。

エアコンが内気循環でも、車体の隙間から排気ガスが入る危険性があるということで、どちらにしても注意が必要です。

■驚きの濃度変化

では、排気ガスの中で一酸化炭素の濃度がどう変わるのかを見ていきます。

排気ガスが車内に入り込んでから、濃度はわずか数分で、軽い頭痛を起こす200ppmに到達します。そして15分から20分ぐらいで、このときの計測値の最大値、1000ppmの上限値を示してしまいました。（画像グラフ参照）

1000ppmとはどれぐらいかというと、3時間ほどで死に至る可能性がある濃度ということで、非常に危険だということがわかります。仮に眠ってしまったら・・・。

■「家の中」「キャンプ」でも一酸化炭素中毒に注意

危険なのは車の中だけなのかというと、実は一酸化炭素中毒は家でも起こる可能性があります。

車だけではなく、注意が必要なのは石油ストーブ、あるいはガスの給湯器、木炭、また練炭の不完全燃焼などでも一酸化炭素は発生します。囲炉裏なども注意が必要です。

山形市消防本部の担当者によると、建物内での一酸化炭素中毒の発生、救急搬送事例は実際にあるそうです。

■命を守るポイントをおさらい

今回のまとめです。雪道で立ち往生した場合は、マフラーや車体の周辺の除雪を行ってください。携帯スコップなどがあると便利です。そして屋内にいる場合は、こまめな換気をしましょう。暖房器具石油ストーブなどを使ってる場合は換気が必須です。

山形市消防本部によると、テントなどで石油ストーブを使う場合も非常に換気が大事になってくるので注意してほしいとのこと。

いずれにしても、きちんと換気をすることで一酸化炭素中毒は防げます。雪道の立ち往生の際には周辺をしっかり除雪して過ごすようにしましょう。それが命を守ります。