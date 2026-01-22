ちゃんみな＆なとりの歌声が心に響く、TVアニメ『【推しの子】』OP＆EDノンクレジット映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『【推しの子】』第3期より、ちゃんみなが歌うオープニング主題歌「TEST ME」と、なとりが歌うエンディング主題歌「セレナーデ」のノンクレジット映像と、場面カットが公開された。

■芸能界の闇と物語の行く先を暗示させるOP＆ED映像

ちゃんみなが歌う「TEST ME」にのせて、夜の街をバックにルビー、かな、あかね、MEMちょが艶っぽく踊るオープニング映像。ダークで狂気的な雰囲気が芸能界の闇を感じさせる。

エンディング映像では、なとりの「セレナーデ」にのせて、アクアとルビーのダンスシーンをフィーチャー、これからのふたりの行く末を暗示させる。

『【推しの子】』第3期は、1月14日より毎週水曜23時より全国36局にて好評放送中。

■番組情報

TVアニメ『【推しの子】』

毎週水曜23:00～

※TOKYO MX他全国36局にて放送

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ちゃんみな

DIGITAL SINGLE「TEST ME」

2026.02.04 ON SALE

なとり

SINGLE「セレナーデ」

■関連リンク

TVアニメ『【推しの子】』番組サイト

https://ichigoproduction.com/

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/

なとりOFFICIAL SITE

https://natori-official.com/