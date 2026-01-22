ちゃんみな＆なとりの歌声が心に響く、TVアニメ『【推しの子】』OP＆EDノンクレジット映像公開
TVアニメ『【推しの子】』第3期より、ちゃんみなが歌うオープニング主題歌「TEST ME」と、なとりが歌うエンディング主題歌「セレナーデ」のノンクレジット映像と、場面カットが公開された。
■芸能界の闇と物語の行く先を暗示させるOP＆ED映像
ちゃんみなが歌う「TEST ME」にのせて、夜の街をバックにルビー、かな、あかね、MEMちょが艶っぽく踊るオープニング映像。ダークで狂気的な雰囲気が芸能界の闇を感じさせる。
エンディング映像では、なとりの「セレナーデ」にのせて、アクアとルビーのダンスシーンをフィーチャー、これからのふたりの行く末を暗示させる。
『【推しの子】』第3期は、1月14日より毎週水曜23時より全国36局にて好評放送中。
■番組情報
TVアニメ『【推しの子】』
毎週水曜23:00～
※TOKYO MX他全国36局にて放送
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
■リリース情報
2026.01.14 ON SALE
ちゃんみな
DIGITAL SINGLE「TEST ME」
2026.02.04 ON SALE
なとり
SINGLE「セレナーデ」
■関連リンク
TVアニメ『【推しの子】』番組サイト
https://ichigoproduction.com/
ちゃんみな OFFICIAL SITE
https://chanmina.com/
なとりOFFICIAL SITE
https://natori-official.com/