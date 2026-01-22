AKB48伊藤百花＆川村結衣『グラビアザテレビジョン』に登場！センター、初選抜としての意気込み語る
AKB48の伊藤百花と川村結衣が、1月29日発売の『グラビアザテレビジョン vol.82』に登場する。
■最新シングルの意気込みなどを語ったインタビューも収録
vol.80より、AKB48の20周年記念スペシャル企画としてスタートした「10年後もまた君に会いたい。」。タイトルもそのままに、21年目を迎えたAKB48の次代を担うメンバーをフィーチャーする連載として迎えた第3回は、19期生の伊藤百花と川村結衣が登場。
2月25日リリースの67枚目のシングル「名残り桜」でセンターを務める伊藤と、本シングルで初の選抜メンバー入りを果たした川村。「プライベートでも一緒に過ごすことも多い」というふたりだからこそ見せる、ナチュラルな笑顔や茶目っ気溢れる表情から、しっとりとした大人っぽさを感じさせるカットまで、ふたりの魅力を存分に収めたグラビアとなっている。
また、2025年の20周年コンサートや年末の歌番組などへの出演を通して感じたことや、最新シングルでセンター、初選抜に選ばれたことへの意気込みなどを語ったインタビューも収録。ふたりのこれからのAKB48、自分自身についての想いがうかがえる内容に注目だ。
Amazon.co.jpでは、限定絵柄の大判ブロマイド特典付きのアイテムも展開。なお、『グラビアザテレビジョン vol.82』の表紙は、#Mooove!の姫野ひなのが飾る。
(C)KADOKAWA／写真：熊木優
■書籍情報
2026.01.29 ON SALE
『グラビアザテレビジョン vol.82』
■リリース情報
2026.02.25 ON SALE
SINGLE「名残り桜」
