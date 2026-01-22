なにわ男子・長尾謙杜『太秦映画村』太秦サポーターに就任！「魅力を少しでも皆さんに伝えられるように頑張ります！」
なにわ男子の長尾謙杜が、3月28日に第1期リニューアルオープンを迎える『太秦映画村/UZUMASA KYOTO VILLAGE 』のアンバサダーとして「太秦サポーター」に就任。コメントが公開された。
■長尾謙杜、セレモニー登壇＆公式音声ガイドに決定
2025年に50周年を迎えた『東映太秦映画村』は、施設全体のフルリニューアルを進めている。3月28日に第1期リニューアルオープンを迎えるタイミングで、名称を『太秦映画村/UZUMASA KYOTO VILLAGE』へ変更し、「江戸時代の京へ、迷い込む」をあらたなコンセプトに掲げ、20代・30代を中心とした大人の来場者も楽しめる「大人の没入パーク」として生まれ変わる。
長尾は関西からデビューし、『室町無頼』や『木挽町のあだ討ち』などの東映時代劇作品に出演。時代劇の未来を担う俳優のひとりとして「太秦サポーター」に起用された。
3月28日のオープニングでは、セレモニー＆レッドカーペットに登壇。同日施設内でスタートする『太秦時代劇100年』のイベント公式音声ガイドにも決定した。
チケット発売開始とオフィシャルサイトオープンは、2月中旬を予定している。
メイン写真：(C)Storm Labels Inc.
(C)Toei Uzumasa Eigamura Co.Ltd.
■長尾謙杜 コメント
この度、『太秦サポーター』へ就任しましたなにわ男子の長尾謙杜です。
日本のハリウッドと呼ばれた伝統ある京都太秦のサポーター就任ということで、本当に光栄に感じております。
来月公開される『木挽町のあだ討ち』を始め、これまで作られてきた時代劇、その100年に及ぶ歴史の魅力を少しでも皆さんに伝えられるように頑張ります！
