なにわ男子・長尾謙杜『太秦映画村』太秦サポーターに就任！「魅力を少しでも皆さんに伝えられるように頑張ります！」

なにわ男子の長尾謙杜が、3月28日に第1期リニューアルオープンを迎える『太秦映画村/UZUMASA KYOTO VILLAGE 』のアンバサダーとして「太秦サポーター」に就任。コメントが公開された。

■長尾謙杜、セレモニー登壇＆公式音声ガイドに決定

2025年に50周年を迎えた『東映太秦映画村』は、施設全体のフルリニューアルを進めている。3月28日に第1期リニューアルオープンを迎えるタイミングで、名称を『太秦映画村/UZUMASA KYOTO VILLAGE』へ変更し、「江戸時代の京へ、迷い込む」をあらたなコンセプトに掲げ、20代・30代を中心とした大人の来場者も楽しめる「大人の没入パーク」として生まれ変わる。

長尾は関西からデビューし、『室町無頼』や『木挽町のあだ討ち』などの東映時代劇作品に出演。時代劇の未来を担う俳優のひとりとして「太秦サポーター」に起用された。

3月28日のオープニングでは、セレモニー＆レッドカーペットに登壇。同日施設内でスタートする『太秦時代劇100年』のイベント公式音声ガイドにも決定した。

チケット発売開始とオフィシャルサイトオープンは、2月中旬を予定している。

■長尾謙杜 コメント