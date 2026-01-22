ロッテ ドラ１石垣元が１軍スタート キャンプ１、２軍振り分け【一覧】
ロッテは２２日、２０２６年春季キャンプメンバーを発表した。ドラフト１位の石垣元気（健大高崎）ら新人４選手が１軍スタートとなった。
１軍は２月１日から１１日まで都城市運動公園野球場で、１３日から２３日まで糸満市西崎総合運動公園で行う。２軍は２月１日から１２日まで石垣市中央運動公園で、１４日から２３日まで都城市運動公園野球場で行う。
１、２軍メンバーは以下の通り。
◆１軍
【投手】カスティーヨ、毛利、小島、横山、石垣元、石川柊、菊地、八木、高野脩、田中晴、坂本、小野、冨士、鈴木、木村、河村、大聖、廣池、宮粼、ロング
【捕手】松川、佐藤、植田、寺地
【内野手】池田、友杉、安田、中村奨、上田、石垣雅、宮崎、小川、ソト、松石
【外野手】高部、藤原、西川、井上、山口、山本、和田
◆２軍
【投手】種市、唐川、東妻、西野、廣畑、大谷、奥村、一條、ジャクソン、益田、沢田、中森、早坂、坂井、吉川、本前、森、秋山、中村亮、永島田、中山、高橋、茨木、長島、武内、ラドニー。
【捕手】田村、岡村、富山
【内野手】 藤岡、立松、櫻井、茶谷、金田、勝又、谷村、山崎
【外野手】角中、ポランコ、石川慎、岡、愛斗、杉山、高野光、藤田、アセベド