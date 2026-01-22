飲料メーカーの「伊藤園」は２２日、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でオフィシャルグローバルパートナーとなったこと、グローバルアンバサダー契約を結ぶドジャース・⼤⾕翔平投手（３１）が愛飲する「お〜いお茶」ブランドが⼤会全体のオフィシャルグリーンティーに採⽤されたことを発表した。

さらには１次ラウンドの日本代表全４試合を観戦できるプレミアムなペアチケットが１組２名に当たるキャンペーンをこの日からスタートすることも発表。１次ラウンド（東京ドーム）、最終ラウンド（米マイアミ）の観戦ペアチケットが１２０組２４０名に当たるキャンペーンが２月９日からスタートすることも発表した。同日からは大谷の過去大会の活躍シーンやファンへの期待を呼びかける新作ＣＭも順次公開されるという。

大谷は同社を通して「（試合を）球場から見えれば一番いいですし、『お〜いお茶』を持って手を振って頂ければ気づくかもしれないので、そうなれば丁寧にお答えしたいなと思っています！」とコメント。ＷＢＣへ向けては「連覇したいという気持ちはもちろんありますが、前回の終わったことはもう忘れて、もう一度、ゼロから全員で頑張りたいと思っています」と意気込んだ。