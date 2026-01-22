フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２２日、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判で、奈良地裁が求刑通り無期懲役の判決を言い渡したことを報じた。

スタジオでは、判決後に安倍元首相の妻・昭恵さんが発表したコメントを紹介した。

コメントは以下の通り。

「本日の奈良地方裁判所の判決により、突然の夫の死からの長かった日々に、一つの区切りがついたと感じています。

警察・検察の捜査関係のみなさまには、膨大な証拠を収集・整理し、事実関係を明らかにしていただき感謝申し上げます。

裁判所と警察のみなさまには円滑な裁判のための大変な警備をしていただいたことに感謝申し上げます。

裁判官・裁判員のみなさまには公平かつ公正な裁判をしていただき感謝申し上げます。

特に、仕事や家事をかかえながら１５日間を超える日々をこの裁判のために費やしていただいた裁判員のみなさまには深く感謝申し上げます。

みなさま、ありがとうございました。

被告人は、自分のしたことをきちんと正面から見つめ、私のかけがえのない家族である夫の命を奪い去った罪を償っていただきたいと思います。

私は、これからも前を向いて夫の遺志を紡ぎ、日々を大切に生きて参ります」

この言葉を受けスペシャルキャスターを務める歌手で俳優の武田鉄矢は「胸に迫るものがありますね」と明かし「切なく受け止めました」とコメントしていた