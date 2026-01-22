「一瞬誰だか分からなかった！」 高橋藍の“イメチェン”に騒然…爽やか髪色「春高にいそう」
金髪から黒髪にチェンジ
男子バレーボールのサントリーサンバーズ大阪所属の高橋藍が、髪の色を変えた姿をチーム公式Xで公開。ファンから「待ってたよ」「この赤ちゃんは誰？」と驚きの言葉が並んだ。
ひと目で違いが明らかだ。高橋は21日の投稿で、黒いジャケットにグレーのズボンというラフな姿で拳を握っている。以前の明るい髪色から黒への変化が際立ち、新鮮な印象だ。チーム公式Xが「あっ！ イメチェン？」と記して実際の画像を公開。ファンからも驚きのコメントが殺到した。
「一瞬誰だかわからなかった！」
「黒髪に戻った」
「金髪より幼い印象になった気がします どっちも似合ってて好き」
「待ってたよ黒髪ぃぃ」
「彼が戻ってきた」
「黒髪で若く見える」
「頭を撫でて『よくやった』って言いたい」
「この赤ちゃんは誰？ 今すぐ大学に行かせて！！！！」
「なんか…春高にいそう」
高橋は日本代表として東京五輪、パリ五輪に出場。2021年からイタリアリーグでプレーしていたものの現在はサントリーサンバーズ大阪でSVリーグに復帰している。
（THE ANSWER編集部）