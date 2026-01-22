金髪から黒髪にチェンジ

男子バレーボールのサントリーサンバーズ大阪所属の高橋藍が、髪の色を変えた姿をチーム公式Xで公開。ファンから「待ってたよ」「この赤ちゃんは誰？」と驚きの言葉が並んだ。

ひと目で違いが明らかだ。高橋は21日の投稿で、黒いジャケットにグレーのズボンというラフな姿で拳を握っている。以前の明るい髪色から黒への変化が際立ち、新鮮な印象だ。チーム公式Xが「あっ！ イメチェン？」と記して実際の画像を公開。ファンからも驚きのコメントが殺到した。

「一瞬誰だかわからなかった！」

「黒髪に戻った」

「金髪より幼い印象になった気がします どっちも似合ってて好き」

「待ってたよ黒髪ぃぃ」

「彼が戻ってきた」

「黒髪で若く見える」

「頭を撫でて『よくやった』って言いたい」

「この赤ちゃんは誰？ 今すぐ大学に行かせて！！！！」

「なんか…春高にいそう」

高橋は日本代表として東京五輪、パリ五輪に出場。2021年からイタリアリーグでプレーしていたものの現在はサントリーサンバーズ大阪でSVリーグに復帰している。



