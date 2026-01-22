【ロッテ】ドラ１右腕・石垣元気ら新人４人がキャンプ１軍　ＷＢＣ出場の種市篤暉は２軍で調整へ

ロッテは２２日、２月の春季キャンプメンバーを発表した。

宮崎・都城、沖縄・糸満での１軍キャンプにはドラフト１位の石垣元気投手＝健大高崎高＝、同２位・毛利海大投手＝明大＝、同５位・冨士隼斗投手＝日本通運＝、同７位・大聖投手＝ホンダ鈴鹿＝ら新人４人が入った。

【投手】

カスティーヨ、毛利、小島、横山、石垣、石川柊、菊地、八木、高野脩汰、田中、坂本、小野、冨士、鈴木、木村、河村、大聖、広池、宮粼、ロング

【捕手】

松川、佐藤、植田、寺地

【内野手】池田、友杉、安田、中村奨、上田、石垣、雅海、宮崎、小川、ソト、松石

【外野手】

高部、藤原、西川、井上、山口、山本、和田

また、２軍の沖縄・石垣キャンプには３月のＷＢＣに出場する種市、ベテランの益田らが入った。

【投手】

種市、唐川、東妻、西野、広畑、大谷、奥村、一條、ジャクソン、益田、澤田、中森、早坂、坂井、吉川、本前、森、秋山、中村亮、永島田、中山、高橋、茨木、長島、武内、ラドニー

【捕手】

田村、岡村、富山

【内野手】

藤岡、立松、桜井、茶谷、金田、勝又、谷村、山崎

【外野手】

角中、ポランコ、石川慎、岡、愛斗、杉山、高野光、藤田、アセベド