佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。



「各地の最低気温（午前6時時点）」

各地で身に染みる寒さです。最低気温は佐賀県嬉野市で氷点下2.5℃、福岡県八女市で氷点下2.8℃、添田町で氷点下2.9℃を観測し、今シーズン最も低い気温を更新しました。福岡市でも1.5℃まで下がった時間がありました。



「最高気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市で4℃、北九州市で3℃など、各地で4℃前後の予想です。この冬一番の寒さでしょう。日中も風が強めに吹き、数字よりも寒く感じられそうです。万全な寒さ対策をしてお出かけください。



「天気の予想」

日差しが届く時間もありますが、寒気の影響で雲が広がりやすいでしょう。雪や雨がぱらつくことがあるかもしれません。折りたたみ傘をカバンに入れておくと安心です。



「なのか間予報」

寒さのピークは22日ですが、金曜日や土曜日も気温は平年を下回り、厳しい寒さが続きます。また、金曜日の夜から土曜日の朝にかけては平地でも雪が降る可能性があります。



「雪の予想」

金曜日の夕方から、各地で雨や雪が降り始めるでしょう。福岡市でも雪交じりの雨が降る予想です。土曜日の朝にかけて、降ったりやんだりを繰り返します。福岡県と佐賀県の県境や筑後地方、筑豊地方の山地を中心に雪の量が多くなる見込みです。最新の気象情報にご注意ください。