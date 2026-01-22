新潟のGK藤田和輝が福岡へ完全移籍

アルビレックス新潟は1月21日、GK藤田和輝がアビスパ福岡へ完全移籍することを発表した。

生え抜き守護神の旅立ちに、SNS上では「寂しすぎる」「え、え！？」と反響を呼んでいる。

新潟県新潟市出身で24歳の藤田は、スクール、ジュニア、U-15、U-18と新潟の育成組織を歩み、トップチームへと昇格した。その後、栃木SCやジェフユナイテッド市原・千葉への期限付き移籍を経験。各年代別の日本代表にも名を連ね、昨季は4年ぶりに復帰したクラブでリーグ戦16試合に出場した。

藤田はクラブを通じて「プロになって改めて気づいたのは、自分の夢は単にサッカー選手になることではなく、アルビレックス新潟で活躍すること、そのものだったということです」と思いを告白。そのうえで「一人のサッカー選手として、将来の可能性をさらに広げ、もう一回り大きな選手へと成長するために、今回の移籍を決断いたしました」とコメントを発表した。

また、今月5日にはクラブから契約更新が発表されたいただけに、ファンからは「悲しい」「寂しすぎる」「え、え！？」「まじか…」「仕方ない」「予想外すぎて声出た」「このタイミングか…」「コメント冒頭にグッと来た」「凄い悩んだと思う」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）