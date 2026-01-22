ベトナム・ダナンのソンチャ半島で、外国人観光客が野生のサルを誘い出そうと全身にバナナを貼り付け、生息地に立ち入り、物議を醸している。

18日（現地時間）付のベトナム日刊紙などによると、最近オンライン上で拡散した映像には、透明のテープで数十本のバナナを腰や腕、脚などに貼り付けた男性が、サルの生息地へ入っていく様子が映っている。サルたちが群がって体に付いたバナナを奪い取ると、この観光客はそれを楽しむかのように振る舞っていた。

現場を目撃した近隣リゾートの職員らは直ちに出動し、野生動物に餌を与える行為は危険だとして中止を求めた。しかし、この観光客は強制的に制止されることもなく、オートバイに乗って現場を離れたという。映像が急速に拡散する中、現地では批判の声が相次いだ。

ダナンビーチ観光管理委員会は「このような行為は野生動物の生存本能を損なう恐れがある」とし、「事案を重く受け止め、事実関係を確認している」と明らかにした。また「数年にわたり餌やり禁止を周知してきたが、違反事例が後を絶たない」と説明した。専門家らは、野生のサルが人から与えられる高カロリー食品に慣れると、自ら餌を探す能力が低下し、餌が得られない場合に人を攻撃する可能性が高まると警告している。さらに、サルなどの霊長類は人に感染する可能性のある感染症の媒介となり得るため、密接な接触そのものが感染リスクを高める恐れがあるとも指摘している。

今回の事件と似た事例は、東南アジアの観光地各地でしばしば発生している。インドネシア・バリでは、観光客がサルに餌を与えてかまれたり、所持品を奪われたりする事故が相次ぎ、一部の寺院や保護区で罰金制度が導入された。タイのロッブリーでは、観光客や商人が提供した食べ物に慣れたサルが集団で市街地を占拠し、店舗襲撃や交通妨害など社会問題に発展したこともある。