東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」のレストラン「フォンタナ」にて「長崎五島グルメフェア」を開催。

自然と歴史が息づく五島の魅力を料理で堪能するディナーコースに、期間限定のアラカルトメニューも提供されます！

ホテルオークラ東京ベイ「フォンタナ」長崎五島グルメフェア

提供期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）

提供場所：レストラン フォンタナ

問い合わせ：TEL 047-355-3345

ホテルオークラ東京ベイのレストラン「フォンタナ」にて、長崎県の西に浮かぶ、大小約150の島々からなる五島列島のグルメを堪能できる「長崎五島グルメフェア」を開催。

食材は、シェフが長崎県五島市に足を運び、自ら厳選しました。

生産者と対話して理解を深め、自然と触れ合いながら選んだ食材で、本格的なフランス料理が提供されます！

さらに、フェア期間中は鉄板焼「羽衣」でも、五島和牛を提供。

五島の海と大地が育んだ恵みを味わい、美食の物語を体験できる期間限定フェアです☆

長崎美食ディナーコース 〜海と大地の恵み〜

料金：9,500円（税・サ込）

提供期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）

提供時間：17:00〜21:30（L.O. 20:30）

「長崎五島グルメフェア」で提供されるディナーコース「長崎美食ディナーコース 〜海と大地の恵み〜」では、前菜からデザートまで長崎県五島市の食材を使用。

前菜には「クエの昆布〆の軽い炙りのエフェイユ仕立て 醤油麹と椿オイル」が用意されます！

冬場に旬を迎える高級魚・クエを昆布締めにし、旨みを引き出しましたものを薄切りにして軽く炙り、半生に仕上げています。

島の特産である椿油に、つばき酵母で仕込んだ魚醤を合わせたドレッシングが、クエの脂の甘みと心地よい食感を引き立てるひと品です！

メインディッシュの「美豚肩ロースのグリル ハガツオの生節のトンナート風ソース」は、丁寧な火入れで仕上げ、豚肉の凝縮された旨みを引き出しているのが特徴。

ハガツオの生節を使用してアレンジされた、オリジナルのトンナート風ソースで味わうことができます。

また、メインディッシュは追加料金で「国産黒毛種“五島和牛”サーロインのグリル 岐宿味噌と山田さんが作った粗塩」への変更が可能。

島外に出回ることが少なく、希少価値の高い五島和牛を網焼きにし、地元の岐宿味噌と五島ねぎソースで味わう一品です。

五島列島の海水を原料に、窯炊き製法で仕上げた塩工房つばき窯の山田氏による手づくりの粗塩が、牛肉の旨みをより一層引き立てます。

こだわりの逸品「五島ヴェリーヌ （五島産魚介のマリネと五島野菜 あご出汁香るコンソメジュレ）」

料金：1人 4,500円（税・サ込）

提供期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）

提供時間：17:00〜21:30（L.O. 20:30）

※3日前までの要予約

フェア期間中は、五島の食材を用いた期間限定メニュー「五島ヴェリーヌ（五島産魚介のマリネと五島産野菜 あご出汁香るコンソメジュレ）」もラインナップ。

長崎五島市の生産者の想いをグラスに込め、シェフが絶対の自信をもって提供する「こだわりの逸品」です！

魚介と野菜、あごだしによる素材同士のうまみが重なり合い、奥行きのある味わいが楽しめます☆

鉄板焼 羽衣「国産黒毛種“五島和牛フィレ肉”のポワレ 岐宿味噌と山田さんが作った粗塩」

料金：1人 30,000円（税・サ込）

提供期間：2026年2月2日（月）〜2月26日（木）※月〜木曜日の平日限定

提供時間：17:00〜21:00（19:30最終入店）

問い合わせ：TEL 047-355-3346

※3日前までの要予約

「鉄板焼 羽衣」にて提供中の「総料理長 大塚康成が贈るフレンチ鉄板焼〜Splendeur〜」にも、期間限定で五島和牛を使ったメニューが登場。

「国産黒毛種“五島和牛フィレ肉”のポワレ 岐宿味噌と山田さんが作った粗塩」が楽しめます！

長崎県五島市市長 出口太（いでぐち ふとし）氏コメント

このたび、ホテルオークラ東京ベイにおいて、五島の食材を用いたフェアを開催していただき、心より感謝申し上げます。

五島列島は、澄んだ海と温暖な気候に育まれた水産物や農畜産物に恵まれた食の宝庫です。

本フェアを通じて、五島の生産者が丹精込めて育てた食材に触れていただければ幸いです。

多くの皆様に五島の魅力を身近に感じていただく機会となることを願っております。

自然と歴史が息づく五島の魅力を料理で体験する、期間限定グルメフェア。

ホテルオークラ東京ベイの「長崎五島グルメフェア」は、2026年2月1日〜2月28日まで開催です☆

