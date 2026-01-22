１月２７日に公示、２月８日に投開票が予定されている衆議院選挙について、２２日、４人が新たに立候補を表明しました。

【栃木２区 参新藤田久美氏】

栃木２区には参政党から藤田久美氏が出馬を表明しました。

藤田氏は４７歳。大田原市に住むフリーのグラフィックデザイナーです。

２０２４年夫と死別し、高校生の娘と中学生の息子を育てるシングルマザーという一面があります。

消費税減税など生活に密着した政策を重要視しているということです。

【栃木４区 参新 野口智子氏】

栃木４区には参政党から野口智子氏が出馬を表明しました。

野口氏は４５歳。大田原市出身で獨協大学外国語学部を卒業しました。

現在は下野市で宅地建物取引士として働いていて、小学生の息子と保育園に通う娘を育てる母親として、特に子育て支援を訴えていくということです。

【栃木５区 参新 宮本 陽介氏】

栃木５区には参政党から宮本陽介氏が出馬を表明しました。

宮本氏は東京都出身の３８歳。明治学院大学経済学部を卒業し、現在は栃木市に住み住宅メーカーの営業をしています。

選挙戦では消費税減税を訴えていく方針です。

【栃木１区 無新 石川文三郎氏】

一方、栃木１区では宇都宮市の開業医、石川文三郎氏が無所属で出馬することを正式に表明しました。

石川氏は６９歳。宇都宮高校、帝京大学医学部を卒業後、医師免許を取得し、１９９３年、宇都宮市内に医院を開業しました。選挙への立候補は初めてです。

日本の領土、領空、領海を守り、正当な軍事力を保持する、スパイ防止法の制定などを重要政策として掲げ、東京一極集中を見直し地方を活性化させたいとしています。