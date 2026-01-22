栃木県内で撮影した写真などを投稿し、魅力的なとちぎ暮らしの情報を発信してもらう「とちぎきぶん」という事業がインスタグラムやサイトで展開されています。この投稿を盛り上げていこうと、初めて対面でのイベントが宇都宮市で開かれました。

県は、県内で撮影した写真や動画に「＃とちぎきぶん」とハッシュタグをつけて投稿してもらい、栃木の魅力を広める取り組みを行っていて、現在インスタグラムにはおよそ８．８万件投稿されています。

今回のイベントは、公式アカウントのフォロワー限定で、県内外から応募のあった４１人の中のうち、抽選で選ばれたおよそ２０人が宇都宮市のホテルに無料で招待されました。

イベントでは、５～６人分の巨大なパフェのほか、イチゴのショートケーキなど豪華なスイーツが登場。参加した人は、普段から「＃とちぎきぶん」のハッシュタグで情報発信をしている４人の公式ライターから、写真を撮る時にどういったことを意識して撮影しているか、いわゆる「映え」の極意を教わっていました。

また、イベントでは３種類の県産イチゴの食べ比べなどが行われたほか、どんな情報があれば栃木に行きたくなるかなど、テーブルごとに意見交換しました。

県は「とちぎきぶん」のファン同士で交流したり、撮影の技術を学んでもらったりすることで、今後のＳＮＳへの投稿に生かしてもらい、より多くの人たちに効果的に栃木県の魅力を広げていきたい考えです。