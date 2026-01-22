RSK

中国地方 今後の雪は？

気象庁によりますと、中国地方の上空約１５００メートルには平年より５度以上低い氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっているということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？　中国・四国の雪雨シミュレーション

山陰では、２２日夜のはじめ頃にかけて警報級の大雪となる見込みです。山陽北部では、２２日昼前にかけて、雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

四国地方　今後の雪は？

気象庁によりますと、四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下１２度以下の寒気が流れ込んでおり、冬型の気圧配置が強まっています。

さらに２３日から２４日にかけては、四国地方の上空約５５００メートルに、氷点下３０度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

四国地方では、２３日夜遅くから２４日午後にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。

２２日（木）

気象庁によりますと、

中国地方では
２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　山陽　山地　３０センチ
　　山陽　平地　１０センチ
　　山陰　山地　６０センチ
　　山陰　平地　４０センチ

四国地方では
２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　平地　　３センチ
　　山地　１５センチ

が予想されています。

２３日（金）

気象庁によりますと、

四国地方では
２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　平地　　５センチ
　　山地　２０センチ

が予想されています。

２４日（土）

２５日（日）

２６日（月）

２７日（火）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

