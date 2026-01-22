中国地方 今後の雪は？

気象庁によりますと、中国地方の上空約１５００メートルには平年より５度以上低い氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっているということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 中国・四国の雪雨シミュレーション

山陰では、２２日夜のはじめ頃にかけて警報級の大雪となる見込みです。山陽北部では、２２日昼前にかけて、雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

四国地方 今後の雪は？

気象庁によりますと、四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下１２度以下の寒気が流れ込んでおり、冬型の気圧配置が強まっています。



さらに２３日から２４日にかけては、四国地方の上空約５５００メートルに、氷点下３０度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。



四国地方では、２３日夜遅くから２４日午後にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。



▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２２日（木）

気象庁によりますと、



中国地方では

２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ３０センチ

山陽 平地 １０センチ

山陰 山地 ６０センチ

山陰 平地 ４０センチ



四国地方では

２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ３センチ

山地 １５センチ



が予想されています。

▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２３日（金）

気象庁によりますと、



四国地方では

２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ５センチ

山地 ２０センチ



が予想されています。

▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２４日（土）

▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２５日（日）

▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２６日（月）

▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２７日（火）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。



▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション