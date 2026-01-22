強い冬型の気圧配置の影響で県内では各地で積雪が増えています。雪は25日頃にかけて降り続き大雪となる所がある見込みで、注意警戒が必要です。

午前9時すぎの上山市楢下。雪が降り続き、木々にも積もっています。今シーズン最も強く最も長い寒波の到来で、県内はおとといから雪が降り続いていました。

午前8時時点の積雪は大蔵村肘折で208センチ、西川町大井沢で176センチ、山形で7センチなどとなっています。上山市でも家や道路は雪に覆われ、雪のやみ間に家の前を除雪をする人の姿が見られました。

交通機関にも影響が出ています。JR東日本によりますと奥羽本線は新庄駅と院内駅間、そして庭坂駅と米沢駅間で終日運転を取りやめるほか、山形駅と村山駅の間で一部列車が折返し運転をしています。また、陸羽西線も新庄駅と余目駅の間で終日運転を取りやめます。

県内であす午前6時までに予想される24時間降雪量はいずれも多いところで山沿いで60センチ。平地で20センチから40センチとなっています。

山形地方気象台は、25日ごろにかけて大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒するよう呼びかけています。