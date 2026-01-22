２２日午前９時（日本時間２３日午前４時）から、第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）第１局が行われる米国・ハワイ州では、長年、囲碁が親しまれてきた。

現地の囲碁ファンは、開幕を心待ちにしている。

同州のプナホウスクールで高校生に英文学を教えるブライアン・ジョンソンさん（４８）は、２００８年から同校で「仏教哲学と囲碁」というテーマで授業を行ってきた。毎年２００人弱の生徒を指導しており、そのほとんどは囲碁の経験がないという。授業では、約３０分間は必ず囲碁を打ってもらう。最初は小さい囲碁盤（９路盤）で対局を始め、最終的には棋士と同じ囲碁盤（１９路盤）で打つことを目指す。

ジョンソンさんは０８年に友人と「ホノルル囲碁クラブ」を設立。今年夏に、ホノルル在住の韓国棋士らを指導役にして、若い初心者向けに囲碁を教えるイベント「ハワイ囲碁キャンプ」を初めて実施することにしている。ジョンソンさんは「対戦相手と自分の内面を共有し合える。人間関係を築くことができるのが、囲碁の一番の魅力だ」と語る。

同州では、日系移民らが中心となって囲碁を楽しみ、１９００年代初頭には愛好団体をつくった。戦前には、会員数が１００人を超えていたという。４７年には、日本の囲碁団体・日本棋院の支部「ハワイ棋院」が創設された。９７年には、同棋院創設５０周年の記念行事として、第２１期棋聖戦七番勝負が同州に誘致された。

ジョンソンさんの授業で囲碁を学んだハワイ大医学部のクロエ・マックリリーさん（２５）は２０２５年１月、活動休止状態だった同大囲碁部を再始動させた。当初の部員数は１０人程度だったが、現在は約６０人に増えた。一力遼棋聖（２８）を尊敬しており、「棋聖戦がハワイで開催され、日本の棋士や愛好家と交流できる機会を得られることをうれしく思う」とコメントした。