¥Ô¡¼¥¹¡¦ËôµÈÄ¾¼ù¡¢¿·ºî¾®Àâ¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù1¡¦28È¯Çä¡¡Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¡õÀ¾²ÃÆà»Ò¡õÅìÌî¹¬¼£¤¬¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤¬28Æü¡¢¿·ºî¾®Àâ¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ºî²È¤ÎÄ«°æ¥ê¥ç¥¦»á¡¢À¾²ÃÆà»Ò»á¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÚÉ½»æ²èÁü¡Û¥Ô¡¼¥¹¡¦ËôµÈÄ¾¼ù¤Î¿·ºî¾®Àâ¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù
¡¡ËôµÈ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¾®Àâ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø²Ð²Ö¡Ù¤ÇÂè153²ó³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø·à¾ì¡Ù¡Ø¿Í´Ö¡Ù¡ØÅìµþÉ´·Ê¡Ù¡Ø·î¤È»¶Ê¸¡Ù¤Ê¤É¤ò¼¹É®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø²Ð²Ö¡Ù¤«¤é10Ç¯¸å¤Ë½ñ¤¾å¤²¤¿¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤Ï¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤ÆËµÌÜ¤Ë¤Ï½çÄ´¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¤ÎÊª¸ì¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÃç´Ö¤À¤Ã¤¿²£°æ¤Ë500Ëü±ß¤òÂß¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¶¸¤¤»Ï¤á¤ë¡£²£°æ¤ÏÂ¾¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤â¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤¿¤¢¤²¤¯¡¢»Ñ¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ìë¡¢²¬ÅÄ¤ÏÂçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ç¶öÁ³²£°æ¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£Âß¤·¤¿¶â¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë²¬ÅÄ¤Ï¡¢µÕ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥É¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¤«¤·¤¤¡¢¿Í´Ö¤Î¡Ö°Ç¡×¤È¡Ö¾Ð¤¤¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËôµÈ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¤¼¤«Î¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÃ£¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡üËôµÈÄ¾¼ù¡¢¥³¥á¥ó¥È
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¤¼¤«Î¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¿ÍÃ£¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡üÄ«°æ¥ê¥ç¥¦»á¡¢¥³¥á¥ó¥È
¿Í´Ö¤Î¿¿·õ¤µ¤È³ê·Î¤µ¡¢¤½¤ÎËà»¤ÌÌ¤Ë¤³¤½¾®Àâ¤ÎÈ¯²ÐÅÀ¤¬¤¢¤ë¡½¡½Ãø¼Ô¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤à¤¿¤Ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¦¤¬¡¢º£ºî¤Ï¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤òºÇ¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡£
Ì¾»Ø¤»¤Ê¤¤°úÎÏ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¾Ð¤ï¤µ¤ì¡¢¤¤¤ä¥³¥ì¾Ð¤¤»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤È²æ¤ËÊÖ¤ê¡¢Èá·à¤È´î·à¤¬Æ±»þ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤ª¤«¤·¤ß¤Ë»¯¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£
¡È¾®Àâ¡É¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ì¯Ì£¤¬¡¢º£¤âÀå¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡üÀ¾²ÃÆà»Ò»á¡¢¥³¥á¥ó¥È
¶ì¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¾Ð¤¤¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾Ð¤¤¤Ë¤«¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¤À¤±¤À¤í¤¦¡£¡¡
¡üÅìÌî¹¬¼£¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤¬¥é¥¹¥È¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤ª¸«»ö¡ª¤ÈÉ¨¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¶â¤òÂß¤·¤¿¿Í´Ö¤È¼Ú¤ê¤¿¿Í´Ö¤Î¤±¤Ã¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤¬¡¢¥³¥Æ¥³¥Æ¤ÎÂçºå¤Î³¹¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡ª
