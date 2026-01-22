アイダ難民キャンプにあるサッカー場で練習に参加するパレスチナ避難民の若者/John Wessels/AFP/Getty Images

（CNN）イスラエルが占領するパレスチナ自治区ヨルダン川西岸のベツレヘムで計画していたサッカー場の解体が、国際社会の圧力を受けて保留になった。サッカー場は難民キャンプで暮らす子どもたちが貴重な遊び場として利用しており、住民らが解体中止を訴えていた。

関係者がCNNに語ったところによると、解体計画に対して国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティノ会長、欧州サッカー連盟（UEFA）のアレクサンドル・チェフェリン会長、およびスイスの当局者が介入。アイダ難民キャンプにあるサッカー場の取り壊し計画を中止するよう、イスラエルに働きかけた。

UEFAがCNNに寄せた声明によると、チェフェリン会長は同サッカー場の保全を求めてイスラエル・サッカー協会（IFA）のモシェ・ズアレス会長に接触しており、「同地を取り壊しから守るための助力」に謝意を表した。

「同競技場が引き続き子どもや若者のための安全な場所として地域社会に貢献し続けることを願う」とUEFAはコメントしている。

IFAによると、関係機関と協議してサッカー場の取り壊し保留を求めるよう、UEFAから要請があった。ただ、保留にはなったものの、「法的争いに対する解決策を検討する必要がある」としている。

アイダユースセンターがSNSに投稿した情報によると、イスラエル軍は昨年12月31日、アイダ難民キャンプのサッカー場が違法に建設されたという主張を根拠として解体命令を出した。

同センターが投稿した防犯カメラの映像には、兵士がキャンプのゲートに命令を貼り出す様子が映っている。同センターは当時、解体命令を「何百人もの子どもが遊んだり学んだりする権利を奪う」措置と位置付け、「スポーツ、市民の施設、そしてパレスチナ人の希望」がイスラエルの標的にされ続けていると訴えていた。

国連の2023年の統計によると、アイダ難民キャンプには7000人を超すパレスチナ人が暮らす。同キャンプはヨルダン川西岸にイスラエルが建設した巨大なコンクリート壁に面している。

この壁のために周辺の遊び場からは隔絶されており、子どもたちが楽しめる遊び場やサッカー場が建設されたという。

アイダユースセンターはFIFAやUEFAの介入を歓迎する声明を発表した。しかし、解体命令が中止になったというイスラエルからの正式な通知はまだ受け取っておらず、「状況は依然として不確実で、サッカー場に対する脅威は今も存在する」と指摘。「大きな一歩前進ではあるが、我々の闘いはまだ終わっていない」「国際社会の圧力が収まるのを待ってから、イスラエルが解体命令を復活させることを危惧している」とした。

その上で、正式な確認が得られるまでサッカー場を救うキャンペーンを続けると宣言。子どもたちには「軍が自分たちの競技場を破壊しに来ることはないと確信し、安心してサッカーを楽しむ」権利があると強調した。

UEFAに近い関係者はCNNの取材に対し、「サッカーには、政治に介入して不正に立ち向かい、人道に寄り添う力がある」とコメントしている。