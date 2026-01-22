¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¤Õ¤¯¤Ó¤­½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～ÀÐÈÄ¤ÈËâ²¦ÊÔ¡Û 2·î6Æü～½ç¼¡È¯Çä ²Á³Ê¡§1²ó800±ß

¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤¯¤¸¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¤Õ¤¯¤Ó¤­½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～ÀÐÈÄ¤ÈËâ²¦ÊÔ¡×¤ò2·î6Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó800±ß¡£Á´¹ñ¤Î¥íー¥½¥ó¡¢½ñÅ¹¡¢¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢³ÆÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤òÍÑ¤¤¤¿¤Õ¤¯¤Ó¤­½ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£A¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀÐÈÇ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀÐÈÇ¥»¥Ã¥È¡×¡¢B¾Þ¤Ë¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥¤¥à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥¤¥à ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡¢C¾Þ¤Ë¤ÏËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤é¤¯¤êÊ¼¡Ö¥¨¥êー¡×¤ÎÃù¶âÈ¢¡Ö¥¨¥êーÃù¶âÈ¢¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢Æ±ºî¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¿¥ó¥Ö¥éー¡¢·àÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Í¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ðー¥³ー¥¹¥¿ー¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

¡¡ºÇ¸å¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¿Í¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¤µ¤¤¤´¤Î1Ëç¤Ç¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢Ëâ²¦¥ª¥ë¥´¡¦¥Ç¥ßー¥é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×

A¾Þ¡ÖÀÐÈÇ¥»¥Ã¥È¡×

¡¦Á´1¼ï
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º Ìó3.5cm ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º Ìó30cm

B¾Þ¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥¤¥à ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×

¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ìó40cm

C¾Þ¡Ö¥¨¥êーÃù¶âÈ¢¡×

¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º Ìó12cm

D¾Þ¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡×

¡¦Á´6¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º Ìó10cm

E¾Þ¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥éー¡×

¡¦Á´4¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º Ìó13cm

F¾Þ¡Ö¤¿¤Í¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡×

¡¦Á´8¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º Ìó7cm

G¾Þ¡Ö¥é¥Ðー¥³ー¥¹¥¿ー¡×

¡¦Á´7¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º Ìó8cm

¤µ¤¤¤´¤Î1Ëç¤Ç¾Þ¡Ö¥ª¥ë¥´¡¦¥Ç¥ßー¥é ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×

¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º Ìó25cm

¢¨²èÁü¤ÏÀ©ºîÃæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX