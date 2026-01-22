【Ray】2026年3･4月合併号のアンケート＆プレゼント応募受付中！

Ray3･4月合併号のプレゼント応募はこちらから♡

今月のPresent

CHARLES＆KEITH（チャールズ＆キース）の「可愛さも実用性も抜群な主役級2WAYバッグ」

人気バッグに日本限定カラーが登場！

▷3名様

Ray御用達ブランドのチャールズ＆キースから、春の新作バッグがお目見え♡ 桜をイメージした淡いピンクがコーデを華やかに彩ってくれる。

ミニウォレットとスマートフォンが入る大きさなので、日常から特別なシーンまで幅広く活躍すること間違いなし！

Aubrielle オーブリエル トップハンドルバッグ 12,500円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

LINKA（リンカ）の「乾燥対策にぴったりなアロマ機能つきフェイススチーマー」

操作が簡単だから毎日続けやすい！

▷3名様

手のひらサイズながら、クレンジングから保湿まで使えるスチーマー。ナノレベルのスチームが角質層までうるおいを届け、しっとりなめらかな肌に導きます。

ボタンひとつの簡単操作で、水道水が使えるのもポイント。アロマ機能を使ってスキンケアタイムを楽しんで♡

イオンフェイススチーマー 6,930円／LINKA（アイビビッド）

VT COSMETICS（ブイティー コスメティックス）の「美容成分 PDRN 配合のスキンケアアイテム3点セット」

SNSで大バズリの韓国コスメ♡

▷3点をセットで2名様

見た目のインパクト抜群！ツヤが爆誕すると話題のクリームは、PDRNを凝縮したカプセルと水分感たっぷりなジェルで保湿とハリが同時に叶う。

さらに、美容針＆エクソソーム配合のセラムとパックもセットでプレゼント。人気のアイテムで憧れのぷるぷる肌に♡

〈右から〉リードルS PDRN+ セラム 30mL 2,420円、PDRN カプセルクリーム 100 50mL 1,980円、リードルS PDRN+ マスク1枚 297円／以上VT CUBE JAPAN

回答の締め切り：3月22日（月）23:59まで

文／西田有里