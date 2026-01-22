ジバンシイ美容オイル新作♡夜と日中の美しさを支えるソワンノワール誕生

深海の神秘にインスパイアされたジバンシイの最高峰スキンケア『ソワンノワール』に、新たな美容オイルが加わります。夜と日中、それぞれ異なる役割を担う肌のバリア機能に着目し、選び抜かれた成分で開発された「ソワンノワールユイルパーフェクトリス」。肌にとけ込むような極上の使用感と、ラグジュアリーなケア体験が、日々のスキンケアを特別な時間へと導きます♡

バリア機能に着目した先進処方

ジバンシイラボラトリーズが注目したのは、肌の美しさを左右するバリア機能。夜と日中で異なる働きを持つバリア機能を常にサポートするため、脂肪酸とヘルシーな肌印象の関係性を研究し開発されました。

ブラックサップ™︎2とスクアルゲコンプレックス3を組み合わせることで、健やかでなめらかな肌状態へ導きます。

10種のオイルが生む極上のなじみ

クランベアビシニカ種子油やアルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油など、厳選された10種のオイル*1をブレンド。オイルでありながら重さを感じさせず、肌に溶け込むようになじむテクスチュアが特長です。お手入れのたびに、しっとりとした潤いと心地よさを実感できます。

ソワンノワールシリーズとの相乗効果

「ソワンノワールユイルパーフェクトリス」は、2025年誕生の「ソワンノワールバームニュイ」との併用で、ナイトケア効果をさらにサポート。

深海の藻バイタルアルゲが持つサーカディアンリズムに着目した処方により、夜間の肌リズムに寄り添い、シリーズならではの“美肌の光”を引き出します。

ソワンノワールユイルパーフェクトリス



価格：30mL・38,170円（税込）

発売日：2026年2月1日（日）

使用方法：1プッシュを手のひらで温め、首、あご、頬、額の順に内側から外側へ塗布。同じ順でやさしくプレスし、円を描くようにマッサージします。

2026年1月21日（水）先行発売：伊勢丹新宿店ジバンシイカウンター／ジバンシイビューティーGINZASIX／ジバンシイビューティー公式オンラインショップ

2026年2月1日（日）全国発売

＊1 クランベアビシニカ種子油、アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、メドウフォーム油（いずれも保湿成分）、アマナズナ種子油、クランベリー種子油、サイペラスエスクレンタス根油、ホホバ油、カノラ油、プルーン種子油（いずれも整肌成分）

＊2 スケレトネマコスタツムエキス（整肌成分）

＊3 スクワラン（保湿成分）、ワカメエキス（整肌成分）

ラグジュアリーな一滴で、未来の肌へ

肌本来の力を信じ、科学と自然を融合させたジバンシイの美容オイル。ソワンノワールユイルパーフェクトリスは、日々のケアに上質な潤いと輝きをもたらします。

夜も日中も、美しさを妥協しない大人の肌へ。自分を慈しむ時間に、ぜひ取り入れてみてください♡