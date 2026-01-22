こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学2年の「あんな」です！

皆さんは、何げなくテレビを見ていて地元が映った時、思わず「あっ！」と声が出た経験はありますか。私はあります！ なぜか、うれしい気持ちになりますよね。今回は、こうした地元に寄り添うローカル番組を制作する現場を取材してきました。

「とりあえず都会」「なんとなく地元」という思いで就職活動をする学生の皆さんにとっても、働く「場所」を自分のやりたいことから派生して考えるきっかけになると思います。

今回、取材したのは福岡の放送局「TNCテレビ西日本」さんです。廊下にテレビ番組の視聴率が貼り出されていたり、スタジオの場所がとても入り組んだところにあったりと、足を踏み入れて瞬間から、まさにテレビ局ならではの空気を感じました。

TNCテレビ西日本アナウンサーの大谷真宏さん（右）、制作部の島彩さん（左）と学生記者たち TNCテレビ西日本アナウンサーの大谷真宏さん（右）、制作部の島彩さん（左）と学生記者たち

まずは県民に愛される長寿番組「ももち浜ストア」で生放送現場を見学しました。時間管理やカメラのスイッチングなど、チームプレーで臨機応変に動く姿を目の当たりにしました。

こうした緊張感のある現場でありながらも、放送外の時間にはスタッフや大谷真宏アナウンサーをはじめとした出演者の皆さんが和やかに談笑している様子も見られました。何げないやりとりが番組の和気あいあいとした雰囲気をつくり出しているのだと感じました。

番組の冒頭では福岡市民が今一番気になるニュースが取り上げられ、各コーナーで流行や旬のトピックが紹介されるなど、番組全体を通して県民に役立つ内容になっていました。

局のキャッチコピーは「ピタッと。TNC」。言葉通り、ピタッと県民に寄り添う姿勢が番組から強く伝わってきました。

取材の様子 取材の様子

次に「ももち浜ストア」のディレクターで制作部の島彩さん、人事部の林知穂さんに話を伺いました。

仕事の内容について尋ねると、「ももち浜ストア」ではスタッフ一人一人にコーナーが割り振られ、特集する内容の情報収集、タレントさんとのロケ、現場のディレクション、大まかな編集まで全て一人でするそうです。

一つのコーナーでも複数の人が関わると思っていた私としては、その仕事量にとても驚きました！ 東京などのキー局だともっと細分化されていることが多いそうです。自分の望む働き方に合わせて、地域で異なる仕事の仕方を比較してみるのも大切だと感じました。

ずばり、こんな質問をしてみました。「若者のテレビ離れが進む中、これからテレビ局はどうなっていくのでしょうか」

島さんは「コロナ禍で感染者数を地域別に細分化して報道したところ、多くの県民に視聴してもらえました。福岡の人はやはり福岡の情報に強い関心を持っているのだと思います」と話してくれました。

ローカル局の強みは、ターゲットが絞られていること。テレビをつけると地元の情報が得られる安心感は、ローカル局の需要を支える重要な要素であると考えます。

TNCテレビ西日本制作部の島彩さん TNCテレビ西日本制作部の島彩さん

テレビ局の未来に向けて、TNCさんが新たに力を入れているコンテンツや取り組みについても聞いてみました。

例えば、人気番組「ゴリパラ見聞録」にまつわる店舗が集まったイベント「ゴリパラ百貨店」は大盛況なのだとか。テレビ局は番組制作で培った企画力や制作力に富んでおり、人気のコンテンツを生み出せる点でもこれから発展していくだろうと話していただきました。

特にTNCさんは、こうしたテレビ以外の事業にも力を入れているそうです。番組を超えて「福岡を盛り上げたい」という思いと、地元の人々の「福岡に根差したコンテンツを楽しみたい」という思いが通じ合っていることを感じました。

あんな記者（左）、ひな記者 あんな記者（左）、ひな記者

TNCさんの福岡を盛り上げる取り組みは、他の企業との関わりがなくては実現しません。

林さんによると「福岡は企業同士の距離が近く『福岡・九州を盛り上げたい』という思いが一緒なんです。九州電力さんやJR九州さんとお話しすると、みんな同じ思いを持って仕事をしていることが分かる。そこで一緒に仕事をするのが面白いですね」話しいました。

テレビ局に限らず、地元に寄り添う企業は数多く存在します。企業同士が一致団結して新たな事業を生み出せるのは、地元で就活する大きな魅力ですね。ターゲットが同じで絞られている環境は、ライバル関係だけでなく、協力関係も築けるのだと新たな発見になりました。

テレビに映るとうれしくなる「地元愛」は誰もが持っているもの。取材を通して、ローカルな現場には、地元愛を持つ市民に寄り添う企業や取り組みが数多くあることを感じました。

将来のキャリア選択をする際や就職する場所を考える際には、自分の仕事が誰に向けられ、どのような人に届くのかを、改めて考えることも大切なのではないでしょうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！



