芝生は青くしたほうがいい。焼畑キャリアに要注意

ポインティ 組織に飲み込まれないようにするって今後の大きいテーマだと思ってて、アテンションが集まっていると人って変わりやすいし、そっちなのかなって揺らぎやすいですよね。

坂井 自尊源（自分のホーム）を複数持つってことなんじゃないですかね。ここしかないって思うと局所最適化されるので、ここじゃなくてもいいって常に思う必要があると思います。

ポインティ 会社もそうですし学校とか部活、人間関係でも言えることですよね。ここしかないって思うと他が見えなくなりますよね。

坂井 でも、僕は複数場所があるってことには2パターンあると思ってて、焼畑キャリア系の人とちゃんと芝生を青くしてから辞める人。「僕はここじゃなくていいんで」っていろんなところで無作法に働く人は嫌だなって思います。芝生は全部青くしたほうがいいと思うんですよね。

「喜怒哀楽が安定してこそ一流」という風潮への違和感

坂井 喜怒哀楽というものがビジネスにおいていらないという風潮が、僕はよくないと思っています。誰かが成果を上げたら喜べばいいと思うし、誰かが悲しんでいたら「悲しいよな......」って言ってあげればいいのに、「ビジネスパーソンとして感情の波がないのが一流」という考え方が一定あると思ってて、喜怒哀楽をコントロールすることが大事なのに感情を抑えることへ違和感がありますね。

ポインティ 直観で感じた感情を無きものにするのって違和感がありますよね。

坂井 その人の思考や考えたことに対して「なんかよく分かんないからもういいや」ってするんじゃなくて、「それ違うと思うけど、それはなんでかっていうと私はこう考えてて。でも違ったら教えてね」みたいな考えが本当のクリティカルシンキングだと思いますね。

自分も違うかもしれないっていうAとBの思考を同じ皿にのっけて語るのがクリティカルシンキングなので、A vs Bみたいなディベートが始まるのはよくないなと思います。吟味することが大事なんじゃないかなと。

ポインティ 合理で考えたりとかその場のルールで考えたらそうなんだけど、心はなんか違うと思っているとか、心はこっちに動いているとかの瞬間は大事にしたいですよね。

