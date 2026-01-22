綾辻行人「館」シリーズ実写化『時計館の殺人』キャスト発表＆本予告公開 主題歌は“ずとまよ”新曲
ミステリー界の金字塔・綾辻行人の「館」シリーズの実写化第2弾、Huluオリジナルドラマ『時計館の殺人』が、2月27日より独占配信される（全8話※第7話・最終話は3月20日配信開始）。このほど、オールキャストと本予告映像が解禁された。
【動画】Huluオリジナル『時計館の殺人』本予告
原作は、「館」シリーズ屈指の大仕掛けと壮大な物語で高い人気を誇る同名長編小説。2024年3月に配信され、Hulu年間視聴ランキング・オリジナル部門1位を獲得した『十角館の殺人』に続き、監督の内片輝のもと、前作スタッフが再集結。再び原作に忠実な完全実写化に挑んだ。
舞台は1989年。鎌倉の外れに佇む謎の館・時計館を訪れた人々が、交霊会をきっかけに連続殺人へと巻き込まれていく。密室と化した旧館で起こる惨劇と、10年前の悲劇、そして館に隠された“真実”が交錯する本格ミステリーだ。
前作で描いた角島・十角館の惨劇から3年、オカルト雑誌「CHAOS（ケイオス）」の新米編集者となった江南孝明役の奥智哉、駆け出しの推理作家・鹿谷門実（島田潔）役の青木崇高が続投する。
旧館で連続殺人に見舞われる参加者たちの裏で、鹿谷とともに“時計館の謎”を追いかけることになる、W＊＊大学ミステリー研究会のメンバー・福西涼太役に鈴木福が決定。売り出し中の女性霊能者・光明寺美琴役に向里祐香。そのほか、神野三鈴、矢島健一、六平直政、角野卓造、伊武雅刀、嶋田久作らが新たに出演する。
また、前作に続き、鹿谷の兄で、大分県警捜査一課の刑事・島田修を演じる池田鉄洋、「館」シリーズの要、天才建築家・中村青司役の仲村トオルも登場する。
本作のオープニング曲には、「ずとまよ」の愛称で若者を中心に絶大な人気を誇るずっと真夜中でいいのに。の新曲「よもすがら」が決定。前作『十角館の殺人』のテーマ曲「低血ボルト」に続くタッグとなり、ボーカルのACAねは「心を魂を穏やかに鎮められる世界線はあるのか、嘘で取り繕われた慈愛の歪曲をキーに制作を進めていきました。時計館の配信今から楽しみにしてやみません。よたよたと、よもすがら廊下を歩きながら、聴いてもらうのもまた一興と思います」とコメント。
原作者の綾辻行人も、「ダークで蠱惑的な旋律に乗って次々に現われる、ずとまよならではの言葉たち。そこかしこが『時計館』の物語と響き合いながら、多くの別の物語を秘めているようでもあります。──さすが。」とコメントを寄せている。
