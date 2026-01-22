¡ÚAJCC¡Û①¿Íµ¤¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇÏ·ô·÷³°¤«¤éÉüÄ´¤ÎÃû¤·¡ªÊ£¾¡Î¨¤¬①¿Íµ¤¤òÎ¿¤°¤Î¤Ï²¿ÈÖ¿Íµ¤¡ª¡©²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥ー¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×(AJCC)¤Î¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
①¿Íµ¤¤Ï¡Î£³¡¦£³¡¦£°¡¦£´¡Ï¡£22Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇÏ·ô·÷³°¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢25Ç¯£±Ãå¤ÇÉüÄ´¤ÎÃû¤·¡£
②¿Íµ¤¤Ï¡Î£²¡¦£±¡¦£°¡¦£·¡Ï¤È¤ä¤äÄãÄ´¤â¡¢③¿Íµ¤¤Ï¡Î£²¡¦£²¡¦£³¡¦£³¡Ï¤ÈÊ£¾¡Î¨¤Ï①¿Íµ¤¤òÎ¿¤°¡£
£²·å¿Íµ¤¤ÎÏ¢ÂÐ¤Ï22Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç①～⑦¿Íµ¤¤¬£³Ãå°ÊÆâ30Æ¬Ãæ28Æ¬¤Þ¤Ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£µ£±£¶£¶±ß¤È¹â¤á¤À¤¬¡¢£³ËüÇÏ·ô¤Î22Ç¯¤ò½ü¤¤¤¿Ê¿¶Ñ¤Ï£±£¹£²£¶±ß¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥ー¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×(AJCC)¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÃæ±û¶¥ÇÏ ½Å¾Þ¶¥Áö¥Çー¥¿BOOK 2026Ç¯ÅÙÈÇ¡Ù