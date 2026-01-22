豪ドル急伸、失業率が予想外に改善し雇用者数急増 2月利上げ観測高まる 豪ドル急伸、失業率が予想外に改善し雇用者数急増 2月利上げ観測高まる





豪州の12月雇用統計は強い内容だった。失業率は予想に反して改善、昨年5月来低水準となった。雇用者数は6万5200人増と市場予想の2万7000人増を大きく上回る増加となった。



早期利上げ観測の高まりを受け豪ドルは対ドルで24年10月来高値を更新。豪ドル円は107.50円台まで急伸し、24年7月以来の高値をつけている。一方、豪州株は上げ幅を縮小している。



2月の利上げ確率が48%にまで上昇。少なくとも豪中銀は来月利上げについて議論する可能性がある。金など商品価格の上昇もあり豪ドルはさらに上昇するとの見方。

