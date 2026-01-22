ロッテ ドラ1・石垣元気は1軍スタート 新人は毛利海大ら3投手も 春季キャンプ振り分け発表【一覧】
ロッテは22日、春季キャンプの振り分けを発表。ドラフト1位で最速158キロ右腕の石垣元気投手（18＝健大高崎）は、1軍スタートが決定した。
新人では毛利海大（22＝明大）、冨士隼斗（23＝日本通運）、大聖（やまと、23＝Honda鈴鹿）の大学・社会人出身3投手も1軍スタートとなった。
キャンプの1、2軍振り分けは以下のとおり。
▽1軍＝宮崎県都城市 運動公園野球場2月1日〜11日（休日4、9日。12日は沖縄へ移動休日）、沖縄県糸満市 西崎総合運動公園2月13日〜23日（休日16日）
【投手】カスティーヨ、毛利、小島、横山、石垣元、石川柊、菊地、八木、高野脩、田中、坂本、小野、冨士、鈴木、木村、河村、大聖、廣池、宮粼、ロング
【捕手】松川、佐藤、植田、寺地
【内野手】池田、友杉、安田、中村奨、上田、石垣雅、宮崎、小川、ソト、松石
【外野手】郄部、藤原、西川、井上、山口、山本、和田
▽2軍＝沖縄県石垣市 中央運動公園 2月1日〜12日（休日4、9日。13日は宮崎へ移動休日）、宮崎県都城市 運動動公園野球場2月14日〜23日（休日16日、20日）
【投手】種市、唐川、東妻、西野、廣畑、大谷、奥村、一條、ジャクソン、益田、澤田、中森、早坂、坂井、吉川、本前、森、秋山、中村亮、永島田、中山、郄橋、茨木、長島、武内、ラドニー
【捕手】田村、岡村、富山
【内野手】藤岡、立松、櫻井、茶谷、金田、勝又、谷村、山崎
【外野手】角中、ポランコ、石川慎、岡、愛斗、杉山、郄野光、藤田、アセベド
※途中合流あり