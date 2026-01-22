YouTuberの古川優香（29）が20日、Instagramを更新。15日に29歳の誕生日を迎えた様子や、頭のヘルメット矯正をしている息子の最新ショットを公開した。

【映像】外出中もヘルメット矯正している息子

2025年3月15日に元YouTuber・サグワとの結婚と妊娠を発表し、同年7月24日に第1子となる男の子の出産を報告していた古川。12月17日に投稿した動画では、「子どもがヘルメット矯正を始めました。1から4のレベルで、4が頭の形があんま良くないみたいな感じやってんけど、レベル3の重症みたいな感じやってんやん」と、息子のヘルメット矯正を開始したことを明かしていた。Instagramでは、外食先でもヘルメットを着用している様子など、息子の姿をたびたび披露している。

矯正用ヘルメットをつけた息子の最新ショット

2026年1月20日は、「お誕生日おめでとう自分、ありがとうサグワと大福（息子の愛称）。20代ラスト楽しむ」とつづり、家族ショットや誕生日ケーキを前に座っている息子の最新ショットを公開した。

この投稿にファンからは、「サグワくんにそっくり」「かわいいほっぺにむっちりおてて、ちいちゃいあんよ、最高です」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）