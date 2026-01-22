フィギュアスケート女子で五輪2大会出場の安藤美姫さん（38）と元日本代表で14年ソチ五輪に出場した、タレント高橋成美（34）が21日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。フィギュアスケート男子の冬季オリンピック（五輪）2連覇王者、プロ転向4年目の羽生結弦さん（31）について語った。

番組では「ミラノ・コルティナ五輪目前！魅惑のオリンピアン初来店！」と題し、2人が出演した。

高橋は3学年年下に当たる羽生さんを「神」と呼び、「私が小5の時に小2で明らかにオーラがあった。滑ってると見ちゃうんですよ。トリプルとか飛んでないのに、どんなお兄さんたちと滑ってても輝いてて」と子どもの時からオーラがすごかったと振り返った。

オリンピック連覇をしてからは「神としか思えなくて。メンタルの乗り越え方が『こんなプレッシャーで試合に出れるの？』って、自分だったら思うやつも試合に出たように、それを凌駕（りょうが）する、皆をサプライズさせるような出来栄えで理解不能」と圧倒的な技術に加え、強靱（きょうじん）なメンタルも称賛した。

一方、安藤さんは羽生さんを「謎」と評価した。

カナダを拠点に活動していた際、海外の選手とも交友関係が広かった安藤さんは、皆で食事に行くことになった。当時、羽生さんもカナダに滞在しており、羽生さんと食事に行った選手が誰もいなかったことから誘ったところ「おうちでご飯用意されてるんで行けないです」と断られたという。

安藤さんは「誰も交流がプライベートでない」といい、高橋も「自分は羽生結弦でないといけないという、ファンとか応援してくださる方のために自分自身を保つというのは感じます」と、ストイックに競技に打ち込む羽生さんの姿を明かしていた。