大阪・神戸・京都・奈良・滋賀・和歌山 今後の雪は？

気象庁によりますと、近畿地方では、きょう（２２日）夕方にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要だということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？雪雨シミュレーション

また、きょう（２２日）夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷に注意するよう呼び掛けています。

近畿地方は強い冬型の気圧配置となっていて、滋賀県では顕著な降雪を観測している所があるということです。

あす（２３日）にかけて、近畿地方の上空約１５００メートルには氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。強い冬型の気圧配置は、２５日頃まで続く見込みです。また、近畿地方ではきょう（２２日）夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達する可能性があるということです。

２２日（木）

気象庁によりますと、



２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ７０センチ

近畿北部平地 ６０センチ

近畿中部山地 ７０センチ

近畿中部平地 ４０センチ

近畿南部山地 １０センチ

近畿南部平地 ２センチ



が予想されています。

２３日（金）

気象庁によりますと



２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ４０センチ

近畿北部平地 １５センチ

近畿中部山地 ７センチ

近畿中部平地 １センチ

近畿南部山地 ３センチ



が予想されています。

２４日（土）

気象庁によりますと、



２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ５０センチ

近畿北部平地 ２０センチ

近畿中部山地 ２０センチ

近畿中部平地 ５センチ

近畿南部山地 １０センチ

近畿南部平地 ３センチ



が予想されています。

２５日（日）

２５日（日）は近畿地方の日本海側で雪雲が予想されていて、午後からは近畿地方南部でも雪雲が予想されています。

２６日（月）

２６日（月）は日本海側を中心に雪雲の予想となっています。

また、南部の一部地域でも雪雲が見られます。

２７日（火）

２７日（火）は午前中、近畿地方の広い範囲で雪雲が広がる予想となっています。



予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

大津・京都・大阪・神戸・奈良・和歌山の16日間天気予報

気象庁によりますと、近畿北部を中心に、２３日夜遅くにかけて大雪となるでしょう。短時間に降雪が強まり、引き続き２２日夕方にかけて、警報級の大雪となる見込みです。



積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。普段雪の少ない近畿中部の平地でも大雪となる所があるでしょう。その後も降雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。



・電線や樹木への着雪、なだれ、水道管の凍結、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

・ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため、注意してください。

・カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください。

・発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

・農作物の管理に注意してください。