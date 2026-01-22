¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¡×¥¢¥ë¥ÓÀ¸¤¨È´¤¤Î24ºÐGK¤¬Ê¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï£±·î21Æü¡¢GKÆ£ÅÄÏÂµ±¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Ç¯Âå¤«¤é¿·³ã¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¡£2019Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÊÌÚSC¤ä¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÉë¤¯¡£ºòµ¨¤Ë¿·³ã¤ËÌá¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Æ£ÅÄÏÂµ±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Ê¡²¬¤ÎÃÏ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¡¢¤½¤·¤Æ°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤âÁá¤¯³§ÍÍ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ç®¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯²á¤´¤·¤¿¿·³ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¡Ö¥¢¥¤¥·¥Æ¥ë¥Ë¥¤¥¬¥¿¡×¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬ÍÄ¤¤»ä¤òÊú¤¤«¤«¤¨¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤ò¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥¢¥ë¥Ó¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢U-15¡¢U-18¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ÏÃ±¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¡¢º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¤â¤¦°ì²ó¤êÂç¤¤ÊÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê·èÃÇ¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¢¥ë¥Ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ì¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿·³ã¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Ê¡²¬¤ÇÆ£ÅÄ¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Ç¯Âå¤«¤é¿·³ã¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¡£2019Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÊÌÚSC¤ä¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÉë¤¯¡£ºòµ¨¤Ë¿·³ã¤ËÌá¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Æ£ÅÄÏÂµ±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Ê¡²¬¤ÎÃÏ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¡¢¤½¤·¤Æ°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤âÁá¤¯³§ÍÍ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ç®¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¡Ö¥¢¥¤¥·¥Æ¥ë¥Ë¥¤¥¬¥¿¡×¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬ÍÄ¤¤»ä¤òÊú¤¤«¤«¤¨¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤ò¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥¢¥ë¥Ó¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢U-15¡¢U-18¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ÏÃ±¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¡¢º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¤â¤¦°ì²ó¤êÂç¤¤ÊÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê·èÃÇ¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¢¥ë¥Ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ì¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿·³ã¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Ê¡²¬¤ÇÆ£ÅÄ¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸