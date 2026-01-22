【ランコム】伝説のリップグロス​「​​ジューシー チューブ」がついに復活！　ぷるんと弾む、魅惑的な唇へ。

ランコムは2月6日、「ジューシー チューブ​​」を新発売。1月30日より公式オンラインショップにて先行発売、2月6日に全国発売となります。

■ぷるんと弾む、魅惑的な唇へ。​​

唇に触れた瞬間とろけるようになじむリップグロス、​「ジューシー チューブ」がついに復活します。​使いやすいプレーンカラーから、グリッターが入った透明感カラーまで、仕上がり別に選べる6色展開。​

​外出先でも塗りなおしやすいチューブタイプと​唇の輪郭にフィットするアプリケーターで、いつでも手軽にうるおい¹ と、きらめきをオン。​重ねるたびに輝きをもたらし²、ぷるんと弾むジューシーな仕上がりに。​

¹保湿成分:テトラ（ジ−t−ブチルヒドロキシヒドロケイヒ酸）ペンタエリスリチル​

²うるおいによる​

​

■世界中の女性たちを魅了した伝説のリップグロス​

「ジューシーチューブ」、その魅力は、使うたびに広がる弾けるようなフルーティーな香りと​唇に触れた瞬間に広がる、とろけるようなこっくり濃密テクスチャー。​

ひと塗りで叶う、ぷるんと立体感のある、ジューシーなツヤと、​気分まで明るくする鮮やかな発色で、心が躍るような体験を届けます。​

＃02 SPRING ​FLING​スプリング フリング

まるで恋をしたような​プレーンなベビーピンク。​​やや白みのある色が素の唇や下に塗ったリップの色味を抑えて、ピュアな印象に見せます。​​ラズベリーの香り​​

＃05 MARSHMALLOW ELECTRO​マシュマロ エレクトロ​

素の唇に少しだけ色を足す​透け感ピンクに、ピンクと​ゴールドのグリッターが光る​ピュアなシェード。​​さりげなく唇の存在感を​引き立てたい時に。​​マシュマロの香り​​

＃07 MAGIC ​SPELL​マジック スペル​

透け感のあるチェリー​レッドにゴールドとシルバーのグリッターを​ぎっしり詰め込んだ繊細な​シェード。​​唇に塗るたび、まるで魔法がかけられたような​きらめきを。​​ストロベリーの香り​​

＃08 TICKLED ​PINK​ティクルド ピンク​

柔らかく、若干白さのある​こっくりとした​ストロベリーピンク。​​1本でも綺麗に発色し、明るく華やかな唇に仕上げます。​​スイカの香り​​

＃16 ALMOND​DRIP​アーモンド ドリップ

リッチで深みのある​レッドブラウンに​ゴールドラメを​きらめかせたシェード。​​下に塗ったリップにシックな華やかさを足しつつ、​1本でも主役級の唇へ。​​カフェラテの香り​​

＃20 LAVENDER ​LATTE​ラベンダー ラテ

シアーなラベンダーカラーにブルーとパープルの​グリッターを詰め込んだ​透明感のある青みシェード。​​下に塗ったリップの​ニュアンスチェンジとしてもおすすめ。​​ラベンダーラテの香り

■商品概要

「ジューシー チューブ​」

製品カテゴリー：リップグロス​

容量：15mL​​

価格：本体 3,850円

シェード：全6色​ #02 #05 #07 #08 #16 #20​

全国発売：2026年2月6日

公式オンラインショップ先行発売：2026年1月30日

（エボル）