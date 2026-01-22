【ランコム】伝説のリップグロス「ジューシー チューブ」がついに復活！ ぷるんと弾む、魅惑的な唇へ。
ランコムは2月6日、「ジューシー チューブ」を新発売。1月30日より公式オンラインショップにて先行発売、2月6日に全国発売となります。
■ぷるんと弾む、魅惑的な唇へ。
唇に触れた瞬間とろけるようになじむリップグロス、「ジューシー チューブ」がついに復活します。使いやすいプレーンカラーから、グリッターが入った透明感カラーまで、仕上がり別に選べる6色展開。
外出先でも塗りなおしやすいチューブタイプと唇の輪郭にフィットするアプリケーターで、いつでも手軽にうるおい¹ と、きらめきをオン。重ねるたびに輝きをもたらし²、ぷるんと弾むジューシーな仕上がりに。
¹保湿成分:テトラ（ジ−t−ブチルヒドロキシヒドロケイヒ酸）ペンタエリスリチル
²うるおいによる
■世界中の女性たちを魅了した伝説のリップグロス
「ジューシーチューブ」、その魅力は、使うたびに広がる弾けるようなフルーティーな香りと唇に触れた瞬間に広がる、とろけるようなこっくり濃密テクスチャー。
ひと塗りで叶う、ぷるんと立体感のある、ジューシーなツヤと、気分まで明るくする鮮やかな発色で、心が躍るような体験を届けます。
＃02 SPRING FLINGスプリング フリング
まるで恋をしたようなプレーンなベビーピンク。やや白みのある色が素の唇や下に塗ったリップの色味を抑えて、ピュアな印象に見せます。ラズベリーの香り
＃05 MARSHMALLOW ELECTROマシュマロ エレクトロ
素の唇に少しだけ色を足す透け感ピンクに、ピンクとゴールドのグリッターが光るピュアなシェード。さりげなく唇の存在感を引き立てたい時に。マシュマロの香り
＃07 MAGIC SPELLマジック スペル
透け感のあるチェリーレッドにゴールドとシルバーのグリッターをぎっしり詰め込んだ繊細なシェード。唇に塗るたび、まるで魔法がかけられたようなきらめきを。ストロベリーの香り
＃08 TICKLED PINKティクルド ピンク
柔らかく、若干白さのあるこっくりとしたストロベリーピンク。1本でも綺麗に発色し、明るく華やかな唇に仕上げます。スイカの香り
＃16 ALMONDDRIPアーモンド ドリップ
リッチで深みのあるレッドブラウンにゴールドラメをきらめかせたシェード。下に塗ったリップにシックな華やかさを足しつつ、1本でも主役級の唇へ。カフェラテの香り
＃20 LAVENDER LATTEラベンダー ラテ
シアーなラベンダーカラーにブルーとパープルのグリッターを詰め込んだ透明感のある青みシェード。下に塗ったリップのニュアンスチェンジとしてもおすすめ。ラベンダーラテの香り
■商品概要
「ジューシー チューブ」
製品カテゴリー：リップグロス
容量：15mL
価格：本体 3,850円
シェード：全6色 #02 #05 #07 #08 #16 #20
全国発売：2026年2月6日
公式オンラインショップ先行発売：2026年1月30日
（エボル）