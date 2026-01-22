22日10時現在の日経平均株価は前日比625.58円（1.19％）高の5万3400.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1373、値下がりは200、変わらずは22と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を169.47円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が153.76円、ディスコ <6146>が66.72円、ＳＢＧ <9984>が42.52円、信越化 <4063>が22.56円と続く。



マイナス寄与度は53.75円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、イオン <8267>が9.83円、ＴＤＫ <6762>が6.77円、住友鉱 <5713>が6.12円、ソニーＧ <6758>が5.85円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位はガラス・土石で、以下、鉄鋼、精密機器、石油・石炭と続く。値下がり上位には小売、水産・農林、非鉄金属が並んでいる。



※10時0分9秒時点



株探ニュース

