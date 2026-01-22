昨年9月に双子の男の子を出産したタレントの中川翔子が21日、自身のインスタグラムを更新。自身が味わった「産前産休の焦り」を告白した。

「双子たち 本当によく笑う！童謡を歌うと笑ってくれるからしあわせなきもちになります いつか、回転寿司やファミレスやしゃぶ葉、江ノ島や浅草や後楽園、サンシャイン、天祥 つれていきたい場所がありすぎます！ダブル泣きにダブルだっこにオムツ、大変さも楽しい」とわが子たちの成長に目を細めた中川。「洗面所に、素肌記念日のパウダー、CHANELのペンシルアイライナー、カイリジュメイのリップおいてて、朝歯磨きするときにそれだけパパッとやります。基本出かけないで双子とおうちにいるだけだけど、それだけ使う、でもいいかんじだよ」とつづった。

「あと、産んでみなきゃわからなかったいろんなことがありすぎる ピジョンの哺乳瓶洗い←これを死ぬほどつかうからストックなくなるとやばい、今日まとめて買ってきました。こんなの生まれてからじゃなきゃ全然わからなかった」とした。

さらに「産前産休の焦りと、産後の身体の戻らなさ。産休したとき、積み重ねてきたキャリアがとまってしまうとか、大好きなお仕事ができなくなったらどうしようって、怖かったしすごく焦った」と本音を吐露。「でも実際双子がうまれて、あまりにも身体は戻らないわ生活は変わるで。独立が重なったのも本当に大変だった。でも、むしろママになり世界の見え方が変わり、考えややりたいことは増えたし、やっぱりお仕事は大好き。無理しない範囲内で、世界一大切な双子をまもりながら、少しずつできること模索していきたいな。産休中にきまったライブ、きまったからにはステージでは前のままのわたし、になれるようがんばる」と記した。

中川は2023年4月に一般男性と結婚。昨年5月5日に妊娠を発表。今月に入り、のちに双子の男の子であることを公表。8月に産休入り、9月30日に双子を出産。13月に仕事復帰した。