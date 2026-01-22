【YOKAI EXPO 2026】 日時：2月22日10時～16時 場所：土庄町総合会館 フレトピアホール 香川県小豆郡土庄町甲267-78

妖怪美術館は、「桃太郎電鉄」のキャラクター「桃太郎」と「貧乏神」を2026年2月22日に小豆島で開催する第2回「YOKAI EXPO 2026」に招聘することを決定した。

「YOKAI EXPO 2026」は「日本最大級の妖怪見本市」として妖怪と妖怪文化を愛する人々が一堂に会するイベント。これまで、、節分で日本全国から追い出された鬼たちが安心して過ごせる場所として、あえて「桃太郎関係者 立入禁止」の看板を掲げるなど、“鬼を守る島”としての演出を実施してきた。

今回は鬼も、人も、桃太郎も、貧乏神も─ 立場や過去の物語を越えて、すべての存在を受け入れる新たな一歩を踏み出します演出が施され、この日限りは、日本全国から集まった妖怪たちとともに、同じステージで、同じ時間を楽しむ特別な一日となる。

さらに、ゲーム「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～」に「小豆島」が駅として登場。これをきっかけに「桃太郎」と「貧乏神」が「YOKAI EXPO 2026」に参戦。当日は、ステージへの登壇や来場者とのグリーティングを通じて、ゲームの世界観をリアルなイベント空間で体感できる特別な一日を演出する。

2025年に開催した「YOKAI EXPO（妖怪万博）」の様子

