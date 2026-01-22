そのコーデ、もう時代遅れかも！【GU】40・50代の垢抜け♡「ジーンズ着こなし術」

おしゃれさんのワードローブに欠かせないアイテムのひとつが「ジーンズ」。着回しやすさゆえに、いつも似たようなコーデになったり、無難に感じたりと着こなしに悩むことも。そんなミドル世代にむけて、【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる、ジーンズを使った「最旬スタイル」をお届け。カジュアルながらも上品見えが狙えるコーデなので、ぜひ真似してみて。

デニムオンデニムで鮮度を高めて

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

いつものコーデを今っぽくアップデートするなら、鮮度高めなデニムオンデニムがおすすめ。フレアシルエットのジーンズにデニムシャツを合わせれば、爽やかで好印象なコーデに。かっちりとしたテーラードカラーのジャケットを投入するのも、大人っぽく仕上げるポイント。カジュアルになりすぎないよう、足元はきれいめのシューズで上品さをキープして。

タートルネックと合わせて上品カジュアルコーデに

【GU】「デニムタックトラウザー」\1,490（税込・セール価格）

たっぷりとゆとりのあるシルエットで、こなれ見えが狙えるワイドジーンズ。カジュアルな雰囲気を抑えたいなら、タイトめのセーターやトップスですっきりとしたシルエットに仕上げて。ロング丈のコートを羽織れば、こなれ感漂う大人カジュアルスタイルに。暗めのトーンで地味見えしがちな冬コーデには、柄物のスカーフを投入して華やぎをプラスすると◎

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。