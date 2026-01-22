1年ですっかり大きくなって貫禄がでた子猫の姿に思わず笑顔になる人が続出しているようです。動画には「おー！立派になりましたね」「スクスク育ってよかった！」等のコメントが寄せられ12万回以上再生されています。

【動画：こんなに小さかった『赤ちゃん猫』が、１年後……】

1年で大成長！

TikTokアカウント「友華莉」に投稿されたのは、1年で立派に成長した子猫の姿です。飼い主さん宅に来た当初は小さな子猫だったというモチちゃん。

ところが1年後には…赤ちゃんの面影は消えて立派な大人猫に大成長！飼い主さん宅でたくさん可愛がられ、ふわふわの美人さんに成長したモチちゃんでした。

子猫の頃のモチちゃん

モチちゃんの可愛すぎる子猫時代の姿は、他の投稿でも紹介されています。モチちゃんの名前は、モチちゃんに似ている猫のキャラクターが由来なんだとか。子猫の頃、モチちゃんはぬいぐるみよりも小さかったようです。

そんな子猫時代のモチちゃんは、飼い主さんの手の中にもすっぽりとおさまっていたそう。手の中ですやすやと眠る可愛い姿も投稿されているようでした。

一緒に赤ちゃんの見守り

そんなモチちゃんもすっかり大きくなり、今では飼い主さんの育児を手伝ってくれるようにもなったんだとか。他の投稿では、飼い主さんと一緒に赤ちゃんを寝かしつける手伝いをしてくれているモチちゃんの姿が。

一緒に赤ちゃんを見守っているモチちゃんの姿に、飼い主さんも育児が大変な中癒されたといいます。可愛い子猫から頼れるお姉さんに成長したモチちゃんでした。

最初にご紹介した投稿は12万回以上再生され「おー！立派になりましたね」「スクスク育ってよかった！」「キュートから美猫ちゃんに変身しましたね」等のコメントが寄せられ、モチちゃんの立派な成長に心が温まるとの声が多く寄せられていたようでした。

TikTokアカウント「友華莉」では、モチちゃんの姿や飼い主さん宅の家族の日常が投稿されているようです。可愛いモチちゃんと赤ちゃんの姿に癒されると話題です。

