その服、何年見て見ぬふりをした？「痩せたら着る」と眠らせていた服が『自分への呪い』だと気づいた日

クローゼットの整理をしていると、どうしても捨てられない服が出てくることがありますよね。「いつか着るかも」「処分するのは勿体ない」という気持ちは、誰にでもあるものです。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。

捨てられない「かつての服」

以前の私は、独身時代に着ていたタイトなワンピースや、くびれのあるスカートをどうしても手放せずにいました。

産後に体型が変わった今の私には、どれも太ももあたりで止まってしまうものばかりです。



パンパンに膨らんだクローゼットを開けるたびにそれらが目に入り、何度ため息をついたかわかりません。

「いつか痩せたら、また着られるはず」と自分に言い訳をしていましたが、クローゼットのスペースだけでなく、心までぎゅっと圧迫されているように感じていました。

服が突きつける現実

「痩せれば着られる」という希望は、裏を返せば「今の体型はダメだ」という強烈な自己否定でした。

服を見るたびに、体型が戻らない自分を突きつけられ、惨めな気持ちになっていたのです。

いつ来るかわからない未来のために、なぜ今の自分を傷つけなければならないのか。



ある時ふと、今の私を一番大切にできていないのは、他ならぬ自分自身なのだと痛感し、ハッとさせられました。