状態工学で創造性を解放！メタ心理學研究所「日本版 PayPal マフィア養成講座」

メタ心理學研究所は、オンライン講座「日本版 PayPal マフィア養成講座」を開始します。

この講座は、創造性や意思決定の質に直結する“状態(State)”の扱い方を体系化した「状態工学」と、既存の直線的手順に依存しない「非線形思考」を軸にした実践プログラムです。

個人およびチームの認知・発想・実行の再現性を高めるためのトレーニングが提供されます。

受講料：33万円(税込)

受講形態：オンライン(ライブ／アーカイブ)

※開始記念として、期間限定で割引キャンペーン価格が適用されます(詳細は講座紹介ページを参照)。

「日本版 PayPal マフィア養成講座」は、米国西海岸で顕著に見られた“共同認知(チームでの高密度な発想連鎖)”を、精神論ではなく再現可能な技術体系として扱うことを目的としています。

知識やノウハウを追加する前に、思考・発想・意思決定を生む土台である「状態(State)」に注目。

個人および集団のパフォーマンスを構造的に高めるためのアプローチが行われます。

GAFA創業者のマインドセットと状態工学

講座の特徴として、GAFAを生み出した西海岸文化に基づく思考様式・意思決定様式を構造的にモデル化している点が挙げられます。

参加者自身の認知OSを更新するための視点と設計原理が提供されます。

また、「状態工学」として、集中・没入を超え、直観的計算や発想が露出しやすい状態（FlowからZoneへ）を段階的に扱い、再現性を高める手法を学びます。

非線形思考と共同認知の設計

既存のフレームワークを最適化するのではなく、問いの置き換えや視点のジャンプによって突破口を作る「非線形思考」を習得します。

直線的な手順に依存しない発想生成を目指す内容となっています。

さらに、個人技ではなく複数人で“創造の速度”を上げるための「共同認知」についても扱います。

場・ルール・注意配分・言語運用といった条件設計を学ぶことで、チームでの発想連鎖を設計することが可能です。

知識量ではなく、認知と状態の設計からアプローチする「日本版 PayPal マフィア養成講座」。

創造性と突破力を高める新たな学習機会となります。

メタ心理學研究所「日本版 PayPal マフィア養成講座」の紹介でした。

