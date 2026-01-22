美容室経営の生き残り戦略！ベイコローレ「育毛サブスク導入講座」
ベイコローレは、2026年1月22日より、美容室経営者に向けた無料動画講座「育毛サブスク導入講座」を公開しました。
価格競争の激化や人材不足といった課題を抱える美容業界において、新たな収益モデルとして注目される「育毛ケアのサブスクリプション化」について解説します。
現役美容師の視点から、顧客との信頼関係を活かした導入ノウハウを全3話で提供します。
ベイコローレ「育毛サブスク導入講座」無料動画
公開日：2026年1月22日(木)
受講料：無料
形式：全3話の動画講座
受講方法：専用フォームよりメールアドレス登録
講座は、従来の施術中心型ビジネスモデルからの脱却を目指す美容室経営者に向けたプログラムです。
美容室の強みである顧客との信頼関係を活かし、育毛ケアをサブスクリプション（定額制）で提供する仕組みを提案。
高価な育毛剤に頼らず、毛幹細胞メソッドを取り入れた手法により、リピート率90％以上を実現するノウハウが公開されています。
講座の特徴とカリキュラム
講座は全3話で構成されており、以下の内容を学ぶことができます。
第1話：育毛サブスクを導入すると
第2話：美容師の価値と育毛とは
第3話：美容業界の90％が知らない“生き残り戦略”
メソッドの特徴は、店舗を運営しながら最短3ヶ月での導入が可能である点です。
また、オーナーだけでなく従業員主導でも運営ができる仕組みとなっており、組織全体での収益向上が見込めます。
単なる技術指導にとどまらず、美容師としての価値を再定義し、経営戦略としての育毛ケア導入を指南します。
髪や頭皮の悩みを抱える顧客に対し、美容師が長期的に伴走する「育毛サブスク」。
売り切り型ではない新しい関係性の構築が、美容室経営の新たな柱となる可能性を秘めています。
ベイコローレ「育毛サブスク導入講座」の紹介でした。
