AIカメラレンタルサービス事業を展開するBSTは、近年深刻化している熊の市街地出没問題への対策として、宮城県仙台市の仙台市立松陵中学校と共同で実証実験を開始しました。

子どもたちの安全確保を目的に、AIカメラを活用して熊の出没状況や行動範囲を可視化する取り組みです。

2026年1月19日(月)より約1か月間実施され、効果的な安全対策の立案を目指します。

BST「AIカメラを活用した熊対策実証実験」

実施期間：2026年1月19日(月)〜約1か月間

実施場所：仙台市立松陵中学校敷地内

目的：熊から子どもを守るための安全対策検証

本実証実験では、中学校敷地内の裏山が撮影可能な場所にAIカメラを設置し、熊のモニタリングを行います。

主な内容は以下の通りです。

・AIカメラによる熊の出没状況の確認

・リアルタイム通知

・録画データを用いたAI分析(時間帯別出現数など)

なお、取得した録画データについては、人物の顔にマスキング(モザイク)処理を施すなど、プライバシーへの配慮も行われます。

熊の行動を可視化し迅速な対応へ

担当者は、「AIカメラにより熊の出現時刻や頻度を可視化し、地域の皆さまが迅速に対応できる安全対策の構築に貢献したい」と述べています。

目視だけでは把握しきれない熊の行動パターンをデータ化することで、より具体的かつ効果的な対策が可能になります。

自治体への無償レンタルも計画

BSTでは、今回の実証実験の結果を踏まえ、さらなる支援策を計画しています。

具体的には、自治体を対象に最大100台規模のAIカメラを無償でレンタルする取り組みを予定しています。

深刻化する獣害問題に対し、AI技術を活用したソリューションの普及が期待されます。

BST「AIカメラを活用した熊対策実証実験」の紹介でした。

