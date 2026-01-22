薬に頼りすぎない治療を提唱！青葉こころのクリニック「鈴木宏院長」薬に頼りすぎない治療を提唱！青葉こころのクリニック 鈴木宏院長

東京・豊島区の青葉こころのクリニック院長、鈴木宏氏は、2026年1月21日より日本最大級の医療従事者向け専門サイト「m3.com」にて特集連載を開始しました。

元キックボクシングNJKF日本ウェルター級チャンピオンという異色の経歴を持つ精神科医である鈴木氏。

うつ病治療における薬物療法の限界を突破するため、エビデンスに基づいた運動療法の普及と啓発活動を本格化させます。

青葉こころのクリニック 鈴木宏院長

連載開始日：2026年1月21日(水)

掲載媒体：m3.com

テーマ：うつ病治療における運動療法の可能性と実践

現代の精神医学において、うつ病は薬物療法を尽くしても約3分の1の患者が改善に至らないという深刻な課題があります。

最初の薬物療法で寛解に至る患者は約30％にとどまり、段階的な治療を経ても既存の療法だけでは限界があることが論文でも示されています。

鈴木氏は、この課題に対し、精神医学と運動生理学を融合させた「運動療法」こそが救済の鍵であると確信。

信州大学大学院スポーツ医科学講座にて、早歩きとゆっくり歩きを交互に行う「インターバル速歩」がメンタルヘルスに与える影響を研究し、医学博士の学位を取得しました。

薬物療法の限界に挑む「インターバル速歩」

鈴木氏は、運動療法の有効性を臨床で証明するため、自らの研究フィールドとしてクリニックを開業しました。

東京での診療を続けながら、休診日には往復400km離れた長野県の大学院へ通い詰める日々を送り、その研究成果を診療にフィードバックしてきました。

「心・技・体」を極めた格闘家ならではの鋭い洞察力で脳と身体の相関性を説き、従来の治療では改善が見られなかった多くの患者を社会復帰へと導いています。

元王者としての経験と情熱

鈴木氏は1995年に福島県立医科大学を卒業後、麻酔科医を経て、格闘家として極限まで自分自身と向き合った経験から精神科へ転身しました。

「研究のために開業」するという情熱が生んだ、薬に頼りすぎない新しい治療スタイル。

その独自の視点と実践は、多くの医療従事者や患者にとって新たな希望となり得ます。

鈴木宏院長 プロフィール

鈴木 宏(すずき・ひろし)

1995年 福島県立医科大学卒業。

医学博士(信州大学大学院にてうつ病の運動療法の研究により取得)。

精神保健指定医 / 日本スポーツ協会公認スポーツドクター。

元プロキックボクシングNJKF日本ウェルター級チャンピオン。

著書：『ドクター・キック』(三五館)

m3.comでの連載を通じて、エビデンスに基づいた運動療法の重要性が広く発信されます。

うつ病治療の新たな選択肢として注目が集まります。

青葉こころのクリニック「鈴木宏院長」の紹介でした。

