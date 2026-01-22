貼るだけで曇り防止！日本エコ断熱フィルム「結露防止透明フィルム」

日本エコ断熱フィルムは、独自開発した透明で曇りづらい「結露防止透明フィルム」のお得サイズを、Amazon限定で2026年3月31日まで特別価格にて販売します。

スーパーの冷蔵ショーケースなどにも採用されている「息を吐いても曇りづらい」効果を持つフィルムを、家庭でも手軽に導入できる機会となります。

期間中は、30cm×100cmサイズが4,900円(税込)で提供されます。

日本エコ断熱フィルム「結露防止透明フィルム」Amazon限定セール

販売期間：2026年3月31日まで

販売場所：Amazon限定

価格：

・窓ガラス下部分タイプ(幅30cm／高さ100cm)：4,900円(税込)

・A5サイズ：1,960円(税込)

Amazon販売ページ：https://amzn.asia/d/7QnV4Id

本商品は、特殊な膜により高い結露防止効果を発揮する透明フィルムです。

今回のAmazon限定販売では、効果を体験しやすい30cm×100cmサイズ1枚に、「カンタン結露対策用紙と貼り方」が同封されて届けられます。

誰でも簡単に施工できるよう、YouTubeでの貼り方動画も公開されています。

実際の導入事例とお客様の声

このフィルムは既に多くの店舗や施設で採用されており、その効果が実証されています。

ケーキ店では、冷蔵ショーケースの結露により中が見えなくなる課題に対し、本フィルムを導入。

結露が減少しただけでなく、無色透明のため顧客から商品がクリアに見えるようになり、スタッフによる拭き取り作業の手間も削減されました。

また、病院においては、衛生面で懸念されるカビの原因となる結露対策として活用されています。

施工部分の結露発生が抑えられ、従来よりも衛生的な環境維持に貢献しています。

無色透明で多機能なフィルムの特徴

一般的な結露対策として用いられる緩衝材は、見栄えが悪く、内部で結露が発生するなどの課題がありました。

一方、日本エコ断熱フィルムの製品は無色透明で見栄えが良く、特殊な膜が高い防止効果を発揮します。

さらに、万が一ガラスが割れた際の飛散防止効果も備えており、防犯や地震対策としても機能します。

水族館の水槽ケースやワインセラーなど、多様な場所への貼付が可能です。

【主な特長】

・効果の持続力は約10年

・無色透明で景観を損なわない

・飛散防止効果による防犯・地震対策

・食器用洗剤を使用したお手入れが可能

※環境により結露が完全になくなるわけではありません。

※凸凹ガラスには貼り付きません。

長期間効果が持続し、日々の拭き掃除の手間を軽減する画期的なアイテム。

Amazon限定のお得な機会に、クリアな視界と快適な冬の窓辺を実現できます。

日本エコ断熱フィルム「結露防止透明フィルム」の紹介でした。

