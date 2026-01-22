小島よしおがアンバサバーに！山田水産「さば祭 2026」

山田水産は、2026年2月14日(土)から3月14日(土)までの期間、「山田水産 さば祭 2026」キャンペーンを開催します。

6年目を迎える恒例の「さばの日」企画として、今年は人気芸人の小島よしおを「アンバサバー」に起用。

人気商品「山田のさばかつ」と「山田のさばてり」のどちらが好きかを問う、国民投票型の対決キャンペーンが展開されます。

山田水産「さば祭 2026」

投票期間：2026年2月14日(土)〜3月14日(土)

キャンペーンサイト：https://yamadasuisan.com/sabataiketsu/

山田水産では2021年より、3月8日の「さばの日」に合わせて投票キャンペーンを実施してきました。

主要イベントが落ち着く時期の売り場を活性化させるこの企画も今年で6年目となります。

今回は「さば祭」と題し、幅広い世代から支持される小島よしおが「アンバサバー」として就任。

売場とSNSを連動させ、さば商品の魅力を強力に発信します。

対決商品1：山田のさばかつ(甘辛さばかつ)

国産の骨取りさばを使用し、食べ応えのある厚みを残したままカツに仕上げた一品。

甘辛いタレが染み込んでおり、ご飯のおかずにもお弁当にも合う万能さが魅力です。

店舗によっては“とんかつ風カット”での販売など、アレンジ展開でも実績を上げている人気商品です。

対決商品2：山田のさばてり

脂ののったさばをふっくらと焼き上げ、山田水産特製の照り焼きタレで仕上げたロングセラー商品。

やわらかい食感と香ばしい風味が特長で、幅広い年代から愛される定番の味です。

キャンペーン期間中は、両商品ともに二次元バーコード付きの限定デザインラベルで販売され、特設サイトへ簡単にアクセス可能です。

キャンペーン参加方法と豪華賞品

投票に参加した方の中から抽選で、以下の豪華賞品がプレゼントされます。

【賞品内容】

A賞：オリジナル サイン入り「さばはっぴ」 10名様

B賞：投票数の多かった方のさば商品セット 38名様

※B賞は勝利した商品に投票した方の中から抽選。

【応募方法】

WEB応募：商品記載の二次元バーコードから応募フォームにて投票。

X(旧Twitter)応募：公式アカウント(@YMD_Japan)をフォローし、「#私はさばてり派」または「#私はさばかつ派」を記入してリポスト。

「アンバサバー」小島よしおと共に盛り上がる、さば好きのための祭典。

推しのさば惣菜に投票し、熱い戦いを見届けられます。

山田水産「さば祭 2026」の紹介でした。

